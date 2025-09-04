İDO’dan Yolcularına Sigorta, Bilet İptali ve Vize Kolaylığı

Türkiye’nin köklü deniz ulaşım markası İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yolcularının her seyahatini daha erişilebilir ve konforlu hale getirmek amacıyla tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hizmetlerini devreye aldı. Seyahat sağlık sigortasından vize danışmanlık hizmetine, bilet iptali sigortasından taksitli ödeme kolaylığına, araç kiralama hizmetinden internet ihtiyaçları için e-sim desteğine kadar sunduğu çözümlerle İDO, seyahatin Planlama aşamasından sonuna kadar her anında yolcularının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

“Yolcularımızı Her Koşulda Güvence Altına Alıyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İDO olarak deniz yolculuğunu yalnızca bir ulaşım aracı olarak görmüyoruz. Yolcularımızın konforlu ve daha erişilebilir keyifli bir deneyim yaşaması bizim önceliğimiz. Bu nedenle seyahat sağlık sigortası, bilet iptali kolaylığı, değişen planlara karşı esneklik satışı, taksitli ödeme imkanı, araç kiralama, internet ihtiyaçları için e-sim satışı ve kapıda vize desteği ve Schengen vizesi danışmanlığı gibi hizmetleri hayata geçirdik. Konfor tanımımız sadece yolculuk süresini kapsamıyor; seyahat öncesi planlamadan başlayıp, seyahat süresinde tüm yolcularımızın ihtiyaçlarına kapsamlı cevap verebileceğimiz hizmetlerle desteklediğimiz seyhat sonrası sürecide kapsayan önemli bir ilke bizim için.

“Hedefimiz, deniz yolculuğunu yalnızca Marmara Bölgesi’nde değil, ülkemizin tüm denizlerinde insanların hayat hikâyelerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Yolcularımıza yalnızca emniyetli, hızlı ve erişilebilir bir ulaşım olanağı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda denizle bağ kurabilecekleri, keyif alabilecekleri, güven ve huzur içinde yolculuk edebilecekleri benzersiz bir yaşam deneyimi yaşatıyoruz. Sektörün öncüsü olmanın sorumluluğuyla attığımız her adımı, yolcularımıza değer katma vizyonuyla planlıyor; deniz ulaştırmasının geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz.”

Yolculuğu Güvence Altına Alan Hizmetler

İDO, deniz yolculuğunu yalnızca ulaşım değil; güvenle başlayan bütünsel bir deneyim olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

Seyahat Sağlık Sigortası: Seyahat süresince yolcuların olası sağlık risklerine karşı güvence altına alınıyor.

Bilet İptal Sigortası: Plan değişikliklerinde maddi kayıpların önüne geçiliyor ve bilet kuralına göre iade edilmeyen tutarı iade alma hakkı tanıyor.

Taksitli Ödeme Seçenekleri: Yolcular bütçelerini zorlamadan seyahat biletlerini eşit taksitlere dahilinde kolaylıkla ödemesini sağlıyor.

Vize Danışmanlık Hizmeti : Özellikle, Ege Adaları seyahatlerinde kapıda vize süreçlerinde destek ve daha uzun vaadeli Schengen vizesi almak isteyenler için vize danışmanlık hizmeti sunuyor.

E-Sim Desteği: İDO yolcularına özel internet sitesinden satın alınan biletlere ekstra eklenen e-sim hizmeti sayesinde adalarda kesintisiz iletişim sağlıyor. Bölge hattına entegre biçimde çalışan e-sim ile internet erişimi ve telefon görüşmelerini artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor.

Araç Kiralama Hizmeti: İDO, Windycar Araç Kiralama Şirketi ile yaptığı iş birliği sayesinde yolcularına yurtiçi ve yurtdışı tüm seferlerinde araç kiralama hizmeti sunuyor. Biletinizi alırken İDO yolcularına özel sunulan uygun fiyatlarla tercih ettiğiniz aracı ido web sitesi aracılığı kiralayabilirsiniz. Bu Hizmet sayesinde İDO’nun seferlerini düzenlediği herhangi bir iskele veya limana indiğinizde, aracınız teslim edilmek üzere sizin için hazır bekliyor olacak.

Sosyal Sorumlulukta İnsan Odaklı Yaklaşım

Toplumsal duyarlılığı kurumsal kimliğinin bir parçası olarak gören İDO, sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratıyor:

“Bir Kapakla İz Bırak” ve “DANIŞ” Projeleri: Bir Kapakla İz Bırak projesi ile omurilik felçlilerinin seyahatlerini daha erişilebilir kılmak için tüm terminal ve gemilere yerleştirilen kapak toplama kutuları aracılığı ile toplanan kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştüyor.Engelli bireylerin toplumda fırsat eşitliğine sahip olabilmesi, sosyalleşmesi ve daha erişilebilir bir seyahat deneyimi elde etmesi hedefleniyor. We Walk ‘’Danış’’ uygulaması ile de görme engelli bireylerin yanlız ve özgürce seyahat edebilmeleri ve seyahat öncesi ve sonrası sosyal imkanlardan eşit ve özgürce yararlanmalarını sağlayan bir uygulama. Bu uygulama İDO gemi ve terminallerinde ücretsiz asistan desteği ile tüm görme engellilerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

“İDOSTUM” Uygulaması: ile tüm hayvan severler İDO’nun terminallerinde konumlanan patili dostlarımızı besleme alanlarında sevimli dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilir.

Bu projeler, İDO’nun yalnızca bir ulaşım sağlayıcısı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir marka olduğunun en somut göstergelerinden biridir.

İDO Hakkında

1987’den bu yana Türkiye’nin en büyük deniz ulaşım markalarından biri olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), milyonlarca yolcuyu güvenli ve hızlı bir şekilde İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarıyla buluşturmaktadır. Denizde yenilikçi çözümler ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla öne çıkan İDO, yalnızca ulaşım değil, yolcularının hayatına değer katan bir seyahat deneyimi sunmaktadır.

www.ido.com.tr