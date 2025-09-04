Türkçe öğretmeni İlyas Kocaman: “Farkımız okumak olsun”

Erzurum’da, Toplu Konut Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni İlyas Kocaman, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla beş bin kitaplık bir kütüphane kurdu. Üç yıl önce “Farkımız okumak olsun” sloganıyla çalışmalarına başlayan Kocaman, “Kocaman Kütüphanem” adını verdiği kütüphanenin, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş olmasından dolayı çok mutlu.

Kütüphane kurma fikrine ciddi desteğin geldiğini ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

“Kütüphanemiz, her daim Toplu Konut Ortaokulunun hizmetindedir! Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eğitime gönül veren insanların emekleri ve çabalarımızla amacımıza ulaştık. Eş dost, veli, öğretmen, idareci ve yazarların yanı sıra, tabii ki kütüphanemizin olmazsa olmazı kitap aldığımız kitapçıların katkısı büyük. Yeni eğitim öğretim yılında 600 öğrenci, 100 veli ve 50 öğretmen ile haftada bir kitap okuyacağız.”

Veli ve öğrenciler, bu anlamlı davranışı nedeniyle Kocaman’ı kutluyor. Kendisini yakından tanıyan bir meslektaşı, “İlyas Kocaman, 37 yıllık meslek hayatında gittiği her yere eğitim seferberliği götürmüştür. ‘Şu dağın arkasında başka bir dağ daha var’ diyerek yeni nesillerin ufkunu açıp memleket hizmetine kazandıran, bir yerde peygamber mesleği de olan eğitimcilikte ekol sayılan biridir. Kütüphane fikrini hayata geçirmek için çok çalıştı. Ucuz kitap bulmak amacıyla, yaz kış demeden tüm kırtasiyeleri dolaştığını bilirim. Aldığı kitapları hangi sınıfa ve seviyeye uygun olduğunu belirlemek için önce kendisi okudu. Onunla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Gün geçtikçe kitap sayısı artan “Kocaman Kütüphanem”in rafları, yeni kitaplarını bekliyor.

Galeri