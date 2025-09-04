Tuğba Ünal’dan Sürpriz Mutfak Pozları!

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, bu kez sahnelerden değil mutfaktan hayranlarının karşısına çıktı. Özel bir misafir için mutfağa giren başarılı sanatçı, kendi elleriyle hazırlık yaparken objektiflere yansıdı.

Hem sanatçı hem de ev kadını kimliğiyle dikkat çeken Ünal, samimi halleriyle de beğeni topladı. “Best Chef” yazılı aşçı şapkası ve kırmızı önlüğüyle mutfağın başına geçen ünlü isim, doğallığını gözler önüne serdi.

Hayatın her alanında üretkenliğiyle bilinen Tuğba Ünal, bu kareleriyle “sanatın yanı sıra mutfakta da marifetli” yorumlarını aldı. Fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştirilen bu anlar, sosyal medyada da şimdiden büyük ilgi gördü.