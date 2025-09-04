“Kavram ve Karmaşa” Sergisi İlgi Gördü

Araştırmacı/Yazar Veysel Boğatepe’nin “Kavram ve Karmaşa” adlı fotoğraf sergisi ilgi gördü. 13 Eylül 2025 tarihinde açılan sergi, Nişantaşı’nda OVOOART Sanat Galerisinde, on gün süreyle açık kalacak olup, 27 Eylül’de Ankara’da ikinci açılışını yapacak.





Kavramların anlamını, otoriteyle bağlarını ve hayatımızdaki yerini 2012 yılından beridir araştıran Boğatepe, edebiyat, mizah ve sivil toplumdaki uzun soluklu üretiminden süzdüğü birikimini “Kavram ve Karmaşa” ile ters yüz ederek izleyiciyi yeniden düşünmeye davet ediyor. Üç mizah kitabından ilham alan bu çalışma; temel kavramları ironik senaryolarla fotoğraf sanatının kavramsal düzlemine taşıyor.

Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi gibi evrensel kavramları, çağımızın siyasal, toplumsal ikliminde uğradığı anlam kaybını görünür kılmak için kurgulanmış bir sorgulama alanı yaratıyor. Özenle sahnelenmiş 12 fotoğraf yalnızca estetik bir deneyim değil belgesel gerçeklikle kurmaca estetiğinin sınırında izleyiciyi gülümsetiyor hem de karşılaştırma, sorgulama ve eyleme geçme yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyor.



Sanat danışmanlığını Ersin Alok’un, fotoğraf çekimlerini Esin Koç’un, küratörlüğünü ise Dr. Berkiz Berksoy’un üstlendiği Kavram ve Karmaşa; İlyas Salman, Bedri Baykam, Can Ataklı, Tamer Levent, Ahmet Çevik, Sibel Gökçe, A. Selçuk İlkan, Nasuh Mahruki, Sinan Bengier, Yavuz Karakaş, Tuncay Akça, Ekrem Ataer ve Yalçın Özden’in de aralarında bulunduğu 20 gönüllü isimle üretildi.

