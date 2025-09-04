Doğalın Yanında, Dürüstün Ardında:

Gıdada Vicdanlı Üreticiyi Korumak

Bir tohumun toprağa düşüşüyle başlar hikâye. Sessizce, gösterişsizce…

Ama içinde bir dünya taşır. O tohum, kimyasalın değil, doğanın dilini konuşur. Ve onu eken eller dürüst üreticinin nasırlı avuçları bugün bir koruma kalkanına ihtiyaç duyuyor. Çünkü gıda artık sadece beslenme değil; bir mücadele, bir seçim, bir vicdan meselesi.

Doğal Üretim: Bir Kültür, Bir Direniş bir Destan

Doğal üretim yapan üretici sadece Peynir ,Bal,Tereyağı peynir üretip ve domates yetiştirmez. O, geçmişin bilgeliğini, toprağın hakkını, insanın sağlığını korur. Her ilaçsız tarla, bir çocuğun geleceğine yazılmış temiz bir satırdır. Her katkısız reçel,Bal,Pekmez,Peynir,Tereyağı, gibi daha nice el emeği göz nuru ile üretilen gıdalarımız bir annenin içi rahat kahvaltısıdır. Bu üreticiler, kimyasalın kolaycılığına değil, doğanın sabrına inanır.

Kimyasal ve Yapay Üretime Karşı Bir Vicdan Muhafızlığı,..

Bugün market raflarında parlayan ambalajlar, içlerinde ne taşıyor? Raf ömrü uzasın diye eklenen maddeler, lezzet yerine laboratuvar kokusu taşıyor. Bu yapaylık, sadece damak tadını değil, üreticinin emeğini de gölgeliyor. Dürüst üretici, bu sistemin içinde yalnız kalıyor. Onu korumak, sadece bir ekonomik tercih değil; bir ahlaki sorumluluk.Doğal organik ürün üreticilerimizi desteklemek: Sadece almak değil, sahip çıkmak

Doğal üreticiye destek vermek, onun ürününü satın almakla başlar ama orada bitmez. Onun hikâyesini anlatmak, onun emeğine saygı göstermek, onunla birlikte yürümek gerekir. Çünkü o üretici, sadece gıda üretmiyor

bir yaşam biçimi, bir kültürel miras, bir insanlık değeri üretiyor.

Son sözümüz Toprakla Bağımızı Yeniden Kurmak

Bu çağda, doğallık bir lüks değil; bir ihtiyaç. Dürüst üreticiyi korumak, geleceğimizi korumaktır. Kimyasalın değil, vicdanın yanında durmak; yapayın değil, hakikatin izinden gitmek gerekir. Çünkü gerçek gıda, sadece karın doyurmaz ruhu da besler.

Neşat Yalçın Nasifoğulları yöresel Doğal ve Organik köy ürünleri Kadıköy Istanbul