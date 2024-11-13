İZLERİN FISILDADIĞI KİMLİKLER Sergisi Galeri 11.17 de

Galeri 11.17, 14 Kasım 2024 tarihinde açılacak olan “İzlerin Fısıldadığı Kimlikler” sergisiyle, izleyiciyi kimliğin çok katmanlı ve derin izlerini keşfetmeye davet ediyor.

Resimden heykele uzanan farklı disiplinlerde üretilmiş eserlerin bir araya geldiği sergi, sanatçının hayatında iz bırakmış kişileri ya da derin duyguları fısıldayan portrelerle dolu.

Bu sergi, her bir portre ve heykelin yalnızca dış görünüşü değil, sanatçının iç dünyasında yer eden anılar ve duyguların izleriyle bezendiğini gözler önüne seriyor.

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“İzlerin Fısıldadığı Kimlikler,” izleyiciyi yalnızca bir gözlemci olarak değil; her eserin ardında fısıldanan, sanatçının ruhuna dokunan derin anlamların bir parçası olarak davet ediyor.

Sergi, 14 Kasım – 21 Aralık 2024 tarihleri arasında, Galeri 11.17’de ziyaretçilerini bekliyor.