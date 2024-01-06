Tayfun Karakaş, “Maçoğlu, Kadıköy’e Başkan olur mu?

Absürt esprileri ve senden ondan bizden parçalar içinde barındır…
Ana karakterlerden biridir İsmail abi…
Sevecen hüzünlü esprilidir. Sürekli bir aceleci, ailesi ve çevresinden hikâyeler anlatan ve dibine kadar hüzünlü biridir İsmail abi. Herkes sever lakin sorsak kimse İsmail abi olmak istemez.
Gelelim yazımız ve konumuzla alakasına… Aslında pek de bir alakalı sayılır ama o konuya ilerleyen satırlarda devam edebiliriz… Aşkı herkes sever ve paraya değişir. Aşk mı para mı sorusuna doğma büyüme züğürtler harici herkes para der. İdeolojiler de aşk gibidir uzaktan güzel gelir, mesela kominizim gibi…
Kominizim taşrada makbuldür, orak ve çekicin ne işi olabilir metropolde?
Köy odasında, ilçe kahvesinde yahut taşra kıraathanesine yeri vardır. Hak, adalet, eşitlik ve sosyal devlet herkesin her şeye sahip olması ama hiçbir şeyin kimseye ait olmaması gibi mesela… Ülkücülük de öyledir Erzurum’da, Yozgat’ta, Sakarya’da milliyetçilik ve devamı ülkücülük revaçtadır ya metropolde, odasına desturla girilebilen bir reisi kanı beş para etmez bir torbacı vurabilir metropolde… Süte su katan, üründe tağşiş yapan mutaassıp, mütedeyyin, muhafazakârlar metropolde var olabilir ama onların pek işi olmaz taşrada…
Mesela esnafa sorsan esnafın sağcısı solcusu olmaz. Mesela nedir kardeşim? ‘Şimdi bir solcu gelse bir tas çorba istese yok mu diyeceksin’ denir. Yahut harlı bir sohbet esnasında girdiğinde esnaf dükkânına hemen o yüksek nabız normale döner ve sakinleşir müşteri gidene kadar. Toplumca sevmeyiz ltbg bireyleri ama ‘usta iki ekmek alabilir miyim ayol’ dendiğinde ekmek poşete konulur ve teslim edilir. Unutmayın ki hiçbir şehir kuaföründe burada ‘’Amerikan tıraşı yapılmaz yazısı’’ asılı değildir. Aslı olan tek yer ancak mahalle berberidir.
İsmail abi, Leyla, Zaloğlu, Rüstem, Kiziroğlu ve Köroğlu bunların hepsi taşra menşelidir. Metropol kahramanı duydunuz mu hiç? İşte işler metropolde karışır. Diyor ya türküde, ‘’karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.’’ işte mesele tam da o mesele…
Konudan çok da uzaklaşmadan asıl meselemize gelelim. Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacıkta başlayan macerasına, Tunceli’de devam etmiş, hazır rüzgâr yakalanmışken İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı konuşulmakta, konuşulmakta ama solcular da sağcılarda komünistler de şaşırmakta Kadıköy olur mu? İstanbul olur mu? denmekte.
Seçim yakın ve bu belediye seçimleri birbirinden ilginç, birbirinden faklı, birbirinden keskin olayları getirmekte ve artık zaman taşra mı, metropol mü, aşk mı, para mı davasında…
Yaşayacak ve yaşadıkça daha neler göreceğiz. Bir şaman öğretisi şöyle der: “Ders, sen öğrenene kadar devam eder.”
Selametle…
İlgili Haberler
Sosyal Medyanın Hırsızlık İstatistikleri Üzerindeki Etkisi Son yıllardaki istatistikler, bayram ve ara tatiller gibi yoğun dönemlerde artan hırsızlık vakalarına dikkat çekiyor. Ancak bu artışın arkasında yalnızca geleneksel yöntemlerin değil, aynı zamanda dijital dünyanın etkisinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, hırsızlar giderek daha sofistike ve planlı bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Ataşehir’de yeni belediye başkanı Onursal Adıgüzel göreve başladı.. Saba Tümer, programının ikinci […]
31 Mart Yerel Seçimlerinde, Şilelilerin halkının desteğiyle %51.88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özgür Kabadayı, 4 Mart Perşembe günü Şile İlçe Seçim Kurulu’ndan düzenlenen mazbatayı vatandaşlarında yoğun katılımlarıyla birlikte teslim alarak başkanlık görevine resmen başladı. ŞİLE İÇİN YENİ BİR DÖNEM İLGİLİ HABER Seçim bitti AK Parti İftar çadırı […]
Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu […]