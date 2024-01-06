Tayfun Karakaş, “Maçoğlu, Kadıköy’e Başkan olur mu?

Absürt esprileri ve senden ondan bizden parçalar içinde barındır…

Ana karakterlerden biridir İsmail abi…

Sevecen hüzünlü esprilidir. Sürekli bir aceleci, ailesi ve çevresinden hikâyeler anlatan ve dibine kadar hüzünlü biridir İsmail abi. Herkes sever lakin sorsak kimse İsmail abi olmak istemez.



Gelelim yazımız ve konumuzla alakasına… Aslında pek de bir alakalı sayılır ama o konuya ilerleyen satırlarda devam edebiliriz… Aşkı herkes sever ve paraya değişir. Aşk mı para mı sorusuna doğma büyüme züğürtler harici herkes para der. İdeolojiler de aşk gibidir uzaktan güzel gelir, mesela kominizim gibi…

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Kominizim taşrada makbuldür, orak ve çekicin ne işi olabilir metropolde?

Köy odasında, ilçe kahvesinde yahut taşra kıraathanesine yeri vardır. Hak, adalet, eşitlik ve sosyal devlet herkesin her şeye sahip olması ama hiçbir şeyin kimseye ait olmaması gibi mesela… Ülkücülük de öyledir Erzurum’da, Yozgat’ta, Sakarya’da milliyetçilik ve devamı ülkücülük revaçtadır ya metropolde, odasına desturla girilebilen bir reisi kanı beş para etmez bir torbacı vurabilir metropolde… Süte su katan, üründe tağşiş yapan mutaassıp, mütedeyyin, muhafazakârlar metropolde var olabilir ama onların pek işi olmaz taşrada…

Mesela esnafa sorsan esnafın sağcısı solcusu olmaz. Mesela nedir kardeşim? ‘Şimdi bir solcu gelse bir tas çorba istese yok mu diyeceksin’ denir. Yahut harlı bir sohbet esnasında girdiğinde esnaf dükkânına hemen o yüksek nabız normale döner ve sakinleşir müşteri gidene kadar. Toplumca sevmeyiz ltbg bireyleri ama ‘usta iki ekmek alabilir miyim ayol’ dendiğinde ekmek poşete konulur ve teslim edilir. Unutmayın ki hiçbir şehir kuaföründe burada ‘’Amerikan tıraşı yapılmaz yazısı’’ asılı değildir. Aslı olan tek yer ancak mahalle berberidir.

İsmail abi, Leyla, Zaloğlu, Rüstem, Kiziroğlu ve Köroğlu bunların hepsi taşra menşelidir. Metropol kahramanı duydunuz mu hiç? İşte işler metropolde karışır. Diyor ya türküde, ‘’karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.’’ işte mesele tam da o mesele…

Konudan çok da uzaklaşmadan asıl meselemize gelelim. Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacıkta başlayan macerasına, Tunceli’de devam etmiş, hazır rüzgâr yakalanmışken İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığı konuşulmakta, konuşulmakta ama solcular da sağcılarda komünistler de şaşırmakta Kadıköy olur mu? İstanbul olur mu? denmekte.

Seçim yakın ve bu belediye seçimleri birbirinden ilginç, birbirinden faklı, birbirinden keskin olayları getirmekte ve artık zaman taşra mı, metropol mü, aşk mı, para mı davasında…

Yaşayacak ve yaşadıkça daha neler göreceğiz. Bir şaman öğretisi şöyle der: “Ders, sen öğrenene kadar devam eder.”

Selametle…