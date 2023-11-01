Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Libya’da Yaraları Sarmaya Çalışıyor

Orta Akdeniz’de etkili olan Daniel fırtınası, 10 Eylül’de Libya’nın birçok yerleşim yerinde, özellikle Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye şehirlerinde büyük bir felakete neden oldu. Sel felaketinde on binden fazla kişinin öldüğü, binlerce kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. Geniş bir alanda etkili olan afete Türkiye’den birçok sivil toplum kuruluşu yardıma koştu.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, yaşanan bu büyük afetten etkilenen Libya halkının yaralarını sarmak için, AFAD koordinasyonunda, TCG Bayraktar ve Sancaktar gemileri eşliğinde, 90 ton temel gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Konuyla ilgili konuşan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım Genel Müdürü Medet Bala, “Libya’da fırtına ve selden dolayı büyük yıkımlar ve elîm can kayıpları yaşandı. Felaketin boyutları çok büyük, binlerce insan yaralandı, binlerce insan evsiz kaldı.

Libya milletimiz ve devletimiz için köklü tarihî bağlarımızın bulunduğu bir ülkedir, acılarını yürekten hissediyoruz, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları olarak gücümüz yettiğince yaraları sarmak için Libya’nın yanında olacağız. Yaşanan afette vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Libya halkına geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

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