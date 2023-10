ASMALI:‘’Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz’’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2015 yılından bu yana her iki yılda bir, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına düzenlediği MÜSİAD VİZYONER zirvesinin bu yılki mottosu “BİZ’İN GÜCÜ” olacak. Kamu ve iş dünyasından üst düzey bir katılımın olacağı zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırılacak. VİZYONER’23 zirvesiyle ilgili detayları açıklayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için hazırladığımız yol haritasını 4 kasımda Vizyoner’23’te açıklayacağız.”

DÖNÜŞEN VE DÖNÜŞTÜREN VİZYONER

MÜSİAD Vizyoner Zirveleri, 2015 yılında “Gelecekle İş Yapmak”, 2017 yılında “Dönüşüm”, 2019 yılında “Dijital Gelecek” söylemleri ile günceli takip eden bir zirve konumundaydı. 2021 yılında “Fark Et” mottosuyla gerçekleştirilen Vizyoner zirvesi 9000’e yakın katılımcısı ile somut aksiyon alan bir zirve yapısına dönüştü. MÜSİAD’ın hedefleri doğrultusunda yeni bir kilometre taşı eklenen bu zirvede “gelecek” olgusunun geldiğini ve geleceğin yaşandığının fark edilmesi gerektiğinin altını çizen bir iç görüyle yaşanan değişimlere karşı farkındalık sağlandı. Vizyoner hem dönüşen hem de dönüştüren bir zirve olarak söylemde kalmayan artık harekete geçiren zirve olarak akıllara kazındı.

BİR’DEN BİZ’E GİDEN YOL

MÜSİAD Vizyoner’23’, bireysel yaşam odaklı günümüz dünyasında insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamayı, karmaşık zorluklar ve sorunlarla dolu bir dünyada, kolektif hareket yoluyla sorunlara çözümler bulmaya geliyor.

“Biz’in Gücü” mottosu üzerine inşa edilen Vizyoner’23 yıllardır konuşulan sorunlara, bu sorunlara getirilen çözümlere karşı sonuç elde edebilmenin yolunun kolektif hareketten geçtiğini; birlikte çalışarak, güçleri ve kaynakları bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşılabileceğini vurguluyor. Kolektif çabaların, bireysel çabalardan daha büyük başarılara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

BAŞARI KATALİZÖRÜ KOLEKTİF HAREKET

MÜSİAD Vizyoner’23 “Biz’in Gücü” ile Türkiye’nin her alanda, her sektörde kalkınması ve ilerlemesi için itici güç olacak bir katalizöre ihtiyacı olduğunu ve bu katalizörün de kolektif hareket olduğunu vurguluyor. Hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlayacak, ekonominin ve iş dünyasının önüne çıkacak engelleri zorlanmadan aşması için anahtar olacak, başarıları ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegâne gücün: “Kolektif Hareket” olduğu Vizyoner’23 ile anlamlandırılacak. Ayrıca kolektif hareketin, Türkiye’nin daha da başarılı olması için de katalizör görevi göreceği vurgulanacak.

MAHMUT ASMALI: ‘’Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz’’

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tanıtım toplantısı konuşmasında öncelikle Filistin’de yaşanan insanlık dramına değindi:

‘’Gazze’de son on gündür büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Her geçen gün, bölgeden kötü haberler almaya devam ediyoruz. İsrail’in yaptığı yoğun hava saldırıları ve bombalamalar yüzünden Gazze’de adeta taş üstünde taş kalmadı. İsrail devleti hiçbir hedef gözetmeden, tamamen yıldırmak üzerine bir saldırı içinde… Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları yerle bir olmuş durumda. Altyapı sistemi çökertilmiş… İnsanların elektriği ve suyu kesilmiş… İnsanlar gıdasız ve susuz bırakılmış… İsrail Gazze’de neredeyse planlı bir soykırım faaliyeti yürütüyor. Bu duruma sessiz kalmak imkânsız. Dünyanın neresinde bir masum, bir sivil zulüm görüyorsa buna sessiz kalamayız. Biz MÜSİAD olarak, Gazze’deki savaşı ve insanlığa karşı yapılan bu katliamı kınıyoruz. Bölgedeki tüm aktörlere savaşın bitirilmesi, bölgedeki huzurun sağlanması ve yapılan insanlık suçlarına bir an önce engel olunması için adalet çağrısı yapıyoruz.’’

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

“Kolektif Hareket Bir Memleket Meselesidir”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalıda ardından Vizyoner’23 zirvesini anlattı: “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla açıkladığı hedeflere ülkemizin daha kolay ulaşmasını, ekonominin ve iş dünyasının, çarpanı her zamankinden daha yüksek işlere imza atmasını sağlayacak, başarıları ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegâne yol haritası: “Kolektif Hareket”

Mahmut Asmalı; Türkiye Yüzyılı, Kolektifin Yüzyılı olacak

Türkiye’nin ikinci yüzyılında gerçekleştirilecek ilk büyük iş adamları ve iş dünyası etkinliğinin MÜSİAD Vizyoner’23 olacağını söyleyen MÜSİAD başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için MÜSİAD olarak kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için bir yol haritası hazırlayacağız. Mevcut başarıları daha ileriye taşımak ve yeni hedeflere ulaşmak için iki aşamalı bir yol izlemeyi hedefliyoruz. Bu iki aşamadan birincisi MÜSİAD kendi içinde nasıl kolektif gücü gerçekleştirecek, sektör kurullarını nasıl kolektif güce dönüştürecek, üyelerine kolektif olma kültürünü nasıl yerleştirecek. İkinci aşamaysa MÜSİAD olarak kamudan, iş dünyasına, girişimcilikten eğitime kadar toplumun tamamına kolektif olma kültürünün nasıl yayılabileceğine dair bir öneri niteliğinde “Türkiye için Kolektif Güç Hareketi” yol haritasını 4 Kasım’da Vizyoner’23’te açıklayacağız inşallah” dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’dan 2 Trilyon dolar Hedefi

“2030 yılında, Gayrı Safi Milli hasılamızı 2 trilyon dolara çıkartabiliriz”

Kolektif hareketin, Türkiye’nin geleceğini dönüştürme ve onu bölgede daha güçlü bir lider olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Asmalı, “Kolektif hareketi bir başarı katalizörü olarak kullanıp, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ilk 10 ekonomisinden biri olarak konumlandırabiliriz. Tüm bu iddiamızı bir hayal olarak sunmayıp aksiyona geçip, kolektif gücümüze inanıp Türkiye’nin ihtiyacı olan yatırım sermayesine çeviriyoruz. Bugün sizlere ilk defa MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurduğumuzu, MÜSİAD üyelerinin sermaye güçlerini birleştirip katma değerli yatırımlar için kaynak oluşturacağımızı ve ülkemizi 2 Trilyon gayrisafi millî hasılaya ulaştıracak çalışmalar için sorumluluk aldığımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahmut Asmalı: ‘’Bu faizlerle ticaret ve yatırım yapmak sürdürülebilir değil’’

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: Mahmut Asmalı yüksek kredi oranlarıyla iş yapabilmenin hayli güç olduğunu söyledi: ‘’Bu faizlerle açıkçası ticaret yapmak, bu faizlerle yatırım yapmak hakikaten çok sürdürülebilir bir şey değil. Biz önümüzdeki senenin ilk çeyreğinden itibaren faizlerin aşağıya geleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü enflasyonun da aşağı gelmesiyle beraber faizlerde de gevşeme olacağını düşünüyoruz.’’

MÜSİAD Vizyoner’23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen;

Bireysellikten bize giden yol ile dünyaya yeniden bağlanacağız diyen MÜSİAD Vizyoner’23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, “Bugün, içerisinde yaşadığımız Dünya’yı fark ettik. Günümüz dünyasında bireysellik en yaygın yaşam biçimi haline geldi. İnsanlar artık kendi iç dünyasında yaşayan, aksiyon alacağı zaman bile bireysel olarak hareket etmeyi tercih eden bir yapıya büründü. Nihayetinde kazandığımız farkındalıklar ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yıllardır konuşulan bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm olmak için birden bize giden yol ile insana, toplumlara, değerlere ve dünyaya yeniden bağlanacağız. Ben değil, biz olacağız. Bu sebeple MÜSİAD Vizyoner’23’ün ana temasını “BİZ’İN GÜCÜ” olarak belirledik” dedi.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN TÜRKİYEYE AÇILAN PENCERE: UNIQ ZONE PATENT ALANI

Ticarileşmemiş patent sahipleri ile doğru yere yatırım yapmak isteyen üreticiyi buluşturacak olan Vizyoner’23’te, patente dair her şey Uniq Zone Patent Sahnesi’nde konuşulacak. Alanında uzman kişiler tarafından patentin önemi ve ticarileştirilmesi üstüne yapılacak ufuk açıcı konuşmalarla patentin önemini kavrayan ve buna göre hareket eden bir iş dünyası oluşturulacak.

VİZYONER’23’TE KATILIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Dört başlık ışığında bu sene katılımcıları geleceğe hazırlama konusunda motive ederek, yerli ve yabancı iş bağlantıları, global trendler, ilham ve motivasyon, strateji ve eylem imkânı sunmayı amaçlayan MÜSİAD Vizyoner, 4 Kasım tarihinde “Biz’in Gücü’’ mottosu ile gerçekleşecektir. Vizyoner’23 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda Fark Etme gayesi taşımaktadır.

Teknoloji’de Biz’in Gücü’nü

Girişimde Biz’in Gücü’nü

Dünyayı Değiştirmede Biz’in Gücü’nü

Değerlerde Biz’in Gücü’nü

göstererek başarıları daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

UFUK AÇAN KONUŞMACILAR VİZYONER’23’TE SAHNE ALACAK

Birbirinden ilgi çekici konuşmacılarla Vizyoner’23 katılımcıları ilham veren konuşmacılara şahit olacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Next Akedemi kurucusu Levent Erden, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç Vizyoner’23’te sahne olacak.