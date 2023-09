Kadıköy ofis taşıma firması arıyorsanız hoş geldiniz. Nakliye hizmetlerinde güvenin ve kalitenin önemli olduğu günümüz iş dünyasında, işten güçten geri kalmadan taşınmak önemlidir. Bir firma için bir günlük bir ara büyük bir kayıptır ve ödemelerin gecikmesine neden olur. Bu nedenle taşınmadan önce bu işi kısa sürede mesai saatleri dışında yapabilecek bir firma tercih edilmelidir.

Mesai saatleri dışında hızlı bir şekilde taşınmak ve yeni iş yerinde işini devam etmek isteyen bütün firmalar için ofis nakliye ekibimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Eşyaların özel bir şekilde paketlenip yine özel bir şekilde yük aracına yüklenmesi uzman ekibimiz tarafından kolay bir şekilde gerçekleşir.

Kadıköy Ofis Nakliyat Ekspertiz Çözümleri

Kadıköy ofis nakliye işlemlerinde ekspertiz hayati öneme sahip bir aşamadır. Bu aşamada nakliye ile ilgili meydana gelebilecek sorunlar dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Kadıköy ofis taşıma ile ilgili çıkabilecek sorunlar ilk aşamada inceleme işlemi gerçekleştiren ekspertiz ekibimiz tarafından gerçekleştirilir. Ofisin girişleri, bina girişi ve yine ofisin bulunduğu sokağın genişliği ekibimiz tarafından değerlendirilir.

Asansörlü araçlarla yüksek katlardan eşya indirmek ve yine yüksek katlara eşya çıkarmak kolaydır. Ofis taşıma hizmetinde de asansörlü araçlar kullanılır ve bu araçlar yükleme sorununu büyük ölçüde çözmektedir. Taşıma işlemlerinde paketleme ve paketleme malzemesi de uzman incelemesi hizmeti esnasında değerlendirilir. Eşyaların özel yöntemlerle taşınabilmesi için ekip olarak yerinde değerlendirme yapılır.

Ofis içerisindeki dolap ve diğer bütün malzemeler profesyonel marangozlar tarafından parçalara ayrılır. Parçalar balonlu naylonlara sarılır ve bu şekilde çizilme önlenir. Eşyaların sorunsuz bir şekilde taşınması için özel yöntemlerle paketlenip taşınması gerekir. Firmamız ofisinizin kısa sürede yeni yerine taşımaktadır. Ofis eşyaları değerli olduğu için süreç Kadıköy ofis taşıma firması tarafından detaylı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Kadıköy Ofis Taşıma Firması

Ofistasima.com, Kadıköy ofis taşıma firması olarak tercih edilebilmektedir. Paketleme işlemlerinde önemli olan konular paketleme elemanlarımız tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Kırılgan eşyalar özel kutulara yerleştirilir ve kırılma ihtimali olan bütün eşyalar dikkatli bir şekilde paketlenir. Bu işlemde eşyanın her hangi bir zarar görmemesi hedef alınmaktadır. Paketleme elemanlarımız her eşya için özel bir paketleme yöntemi kullanır. Özellikle TV ve benzeri eşyaların paketlenmesi uzmanlık ister ve özel yöntem gerektirir. Ofis nakliye paketleme elemanlarımız dikkatli bir şekilde TV ve benzeri elektronik eşyaları kolaylıkla paketlemektedir.

Sigortalama işlemi her zaman için paketlemeden önce yapılır. Eşyalar sigorta şirketinin kriterlerine uygun şekilde paketlenir ve taşınır. Buna rağmen trafik kazası meydana gelebilir. Elde olmayan sebeplerden dolayı meydana gelen zarar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ofis taşıma bittiğinde sigorta süresi de biter.

Kadıköy Ofis Taşıma Fiyatları

En çok sorulan sorulardan bir tanesi de Kadıköy ofis taşıma fiyatlarının ne kadar olduğudur. Şehir içi ofis taşıma fiyatlarıyla, şehirler arası ofis taşıma fiyatları arasında farklılıklar vardır. Bu sebepten dolayı ofistasima.com web sitesine giriş yapabilirsiniz. Firma yetkililerine detayları ileterek fiyat teklifi alabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak kendilerinin sizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Eşyaların kısa sürede hızlı bir şekilde yüklenmesi için ekibimiz asansörlü aracı kullanır ve yükleme eşyanın yapısına uygun yapılır. Kırılma ihtimali olan eşyalar her zaman kamyonun en alt kısmında kalır. Ayrıca eşyaların arasında boşluk kalmaması için dikkatli bir şekilde yükleme yapılır. Ayrıca dolap ve sandık gibi eşyaların içi doldurulur. Eşyaların en üst kısmına ise hafif eşyaların kutuları yerleştirilir ve bu şekilde yeni adrese gidilir. Ofis nakliye hizmetimizde eşya güvenliği paketlemeyle başlar.

Nakliye hizmetinde şoför önemlidir ve ekip olarak her zaman deneyimli şoförleri tercih ederiz. Araç içindeki eşyaların sağa sola yalpalamadan her hangi bir zarar görmeden taşınmasında şoförlerin rolü büyüktür. Bu nedenle şoförlerimize bu konuda gereken talimatı veriyoruz ve her zaman en güvenli yolu seçmeleri konusunda uyarıyoruz. Ofis taşıma işinde uzman şoförler güvenlik açısından önemlidir.

Güvenli bir şekilde yeni adrese gelen ekibimiz gerektiğinde asansörlü aracı kullanmaktadır. Asansörlü araçla eşyalar yukarı kolaylıkla çıkmaktadır. Bu işlemin başarılı bir şekilde yapılması için ekibimiz gereken dikkat ve özeni göstermektedir. Zaman kaybetmeden ve güvenli bir şekilde ofis taşıtmak isteyenler bizi günün her saatinde arayabilir. Kadıköy ofis taşıma hizmetlerinden yararlanmak için ziyaret edebilirsiniz: