İlginç Ev Dekorasyon Fikirleri

Yeni ve ilginç dekorasyonlar ile eve değişiklik katmak evin havasını değiştirirken sizlere de iyi gelecektir. Tabii yenilik sırasında pratiklik oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Burada da devreye pratiklik sağlayan ve aynı zamanda da dekorasyonunuza uygun ürünlerin tercihi ön plana çıkmaktadır. Örneğin tekerlekler, dekorasyon sırasında size pratiklik sağlarken aynı zamanda dekorasyonunuzu tamamlayan minik bir dokunuş olacaktır.

Mobilyalar için tekerlek seçimi nasıl olmalıdır?

Tekerlekler birçok alana hitap ettiğinden seçtiğiniz mobilyaya uygun, yerleri çizmeyen ve dekorasyonunuzu rahatlıkla tamamlayabileceğiniz tekerlekler tercihlerinizin ilk sıralarında olmalıdır. Tüm bu özellikler dikkate alındıktan sonra tasarımlarına ve renklerine göre istediğiniz modelleri seçip dekorasyonunuzu rahatlıkla tamamlamanın keyfini çıkarabilirsiniz. İşte size tekerlekler ile yapabileceğiniz birkaç dekorasyon fikri:

Kendinize taşınabilir bir kütüphane kurun

Dekorasyon sırasında kitapları ön plana çıkarmak isteyenler için hareketli bir kitaplık oldukça kullanışlı olacaktır. Kitaplarınızı yerleştirin ve istediğiniz her yerde kitaplarınızın konuşmasına izin verin. Böylelikle kendinize ait taşınabilir bir kütüphane kurmanın keyfini çıkarın.

Kahvenizin keyfini çıkarın

Kahve içerken kahve masasında geçen ve saatlerce süren sohbetleri neredeyse herkes sever. Evin her köşesi bunun için uygun bir hale getirilebilir. İşte burada da bunu sağlayan tekerlekli bir kahve masasıdır. Masa tekerleği ile salonunuza hareketlilik katarken istediğiniz her yerde rahatlıkla kahvenizi içip tatlı sohbetlerinize devam edebilmiş olacaksınız.

Tekerlekli raflar hareketlilik sürekli olsun

Kitaplar, dergiler, biblolar, resim çerçeveleri gibi küçük ama sizin için değerli olan eşyalarınızı salonunuzda rahatlıkla sergileyebilmeniz için tekerlekli raflar oldukça işinize yarayacaktır. İstediğiniz her an odanın her yerine taşıyabileceğiniz tekerlekli raflar sayesinde anılarınız ya da küçük eşyalarınız sürekli göz önünde olacak.

Tekerleri duvarlarda kullanın

Tekerlek modelleri eşyaları ya da mobilyaları taşıma dışında da dekorasyona katabileceğiniz bir üründür. İstediğiniz renklere boyayıp tabloların veya resimlerin yanlarına asarak evinize farklı bir hava katabilirsiniz.