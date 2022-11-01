Kadıköy, Karbon Saydamlık Projesi CDP’nin Şehirler A Listesi’ne Türkiye’den giren ilk ve tek ilçe oldu

Kadıköy, şehirleri iklim eylemlerini ve hedeflerini artırmaya teşvik etmek ve desteklemek için kurulan (Karbon Saydamlık Projesi) CDP’nin Şehirler A Listesi’ne Türkiye’den giren ilk ve tek ilçe oldu.

Şehirleri, çevresel etkilerini açıklamaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya davet eden, su kaynaklarını ve ormanları korumaya motive eden, iklim eylemleri ve hedeflerini artırmaya teşvik eden ve desteklemeye öncülük eden CDP, iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan 123 Şehirler A listesinde Kadıköy’ün olduğunu duyurdu. A listesinde yer alan şehirler, A listesinde yer almayan şehirlere göre iki kat daha fazla iklim hafifletme ve uyum önlemi alarak şehirlerinde iklim ivmesi oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi’nin iklim eylem planlarına dönük hayata geçirdiği projelerle listede yerini bulan Kadıköy ilçesi Türkiye’de CDP Şehirler A Listesi’ne giren ilk ve tek ilçe oldu.

“Artık harekete geçmeliyiz”

CDP’nin Şehirler A Listesi, şehirler tarafından CDP-ICLEI İzleme Platformu’na beyan edilen çevresel verilere dayanmaktadır. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, daha önce de vurguladığı şu sözlerini yineledi: “Bir varoluş tehlikesiyle karşı karşıyayız ve artık harekete geçmeliyiz, artık krize kriz gibi davranmalıyız.” Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy de diğer şehirlerdeki gibi iklim krizinden en çok etkilenecek ilçelerden birisidir. Gerek coğrafi konumu, gerek yüksek nüfusu, gerekse ulaşım merkezi olması; turistik, sosyal ve kültürel bir merkez olması nedeniyle çeşitli çevresel riskler altındadır. Biz Kadıköy Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu süreçlere adapte olmaya çalışarak Kadıköy’de, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, bunu gerçekleştirecek, katılımcı, bilinçlendirici ve iyileştirici uygulamaları hayata geçiriyoruz ve diğer şehirlere örnek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

“CDP – ICLEI anketi mücadelemizde doğru noktada olduğumuzu gösteriyor”

Odabaşı CDP – Iclei anket sonuçlarından duyduğu memnuniyetini ifade etti ve bu sonuçların kendilerini daha fazla çalışmaya motive ettiğini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle bitirdi: “Yaşanabilir şehirlerin elbette birçok unsuru var. İklim krizi ve kentlerin yeşil dönüşümü bunun yalnızca bir boyutu. Kuşkusuz, nitelikli kamusal alanlar, temel hizmetlere erişim, kırılgan sosyal grupları kapsayan politikalar, kent ekonomisi, ulaşım planlaması, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, barınma sorunu ve daha birçok konu eşgüdüm halinde çözüldüğünde yaşanabilir şehirlerden bahsedebiliriz. Bu kapsamda; CDP-ICLEI anketi ve sonuçları, iklim değişikliği ile mücadelemizde hangi noktada olduğumuzu bize göstermesi ve bizi daha fazla çalışmaya motive etmesi açısından çok önemli. Bu yıl A Listesi’nde yer almak ve bölgemizdeki diğer şehirlere ve ilçelere liderlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

A Listesi’ne kimler girebilir?

A puanı almak için, diğer eylemlerin yanı sıra, bir şehrin CDP-ICLEI İzleme Platformu aracılığıyla kamuya açıklama yapması, şehir çapında bir emisyon envanterine sahip olması ve bir iklim eylem planı yayınlamış olması gerekiyor. Ayrıca iklim riski ve güvenlik açığı değerlendirmesini tamamlamalı ve iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını göstermek için bir iklim uyum planına sahip olmalıdır. A Listesindeki birçok şehirde, Belediye Başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi taahhüdü de dahil olmak üzere çeşitli başka liderlik eylemleri de bulunuyor. A Listesindeki şehirler, tıpkı ulusal hükümetlerden COP27’de yapmalarının istendiği gibi, uyumlu ve etkili eylemler yoluyla iklim liderliğini gösteriyor.

Kadıköy Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde iklim değişikliği ile mücadelede geliştirdiği projeleri ve sıfır atık çalışmaları belediyenin çevre ve iklim web sayfalarında detaylı olarak yer alıyor. cevre.kadikoy.bel.tr iklim.kadikoy.bel.tr

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