Ortognatik Cerrahi

Ortognatik Cerrahi (Çene Cerrahisi) Nedir?

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Alt ve üst çenelerin kafa kaidesine göre yanlış pozisyonda geliştiği ortopedik bozukluklar, büyüme gelişme çağında teşhis edilirse, diş telleri ya da damaklıklarla tamamen ya da kısmen düzeltilebilir. Bu durumda eğer gerekli müdahale yapılmazsa ortopedik bozukluk kalıcı hale gelir. Çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonlar bozulabilir, yüzde de kötü bir görüntü ortaya çıkabilir. Alt çenenin önde olduğu durumlarda bu daha erken yaşta fark edilir ve sıklıkla tedaviye başlanır, fakat alt çenenin geride olduğu durumlar sıklıkla önemsenmez. Bu sorunların atlanmaması için 6-7 yaşlarında mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından muayene önerilir.

Alt çenenin geride olduğu durumlar da yaygın olsada, estetik olarak daha az rahatsız eder. Bu durumda tedavi planlaması sadece dişleri düzeltecek şekilde değil, aynı zamanda dişleri taşıyan çene kaidelerini de ameliyatla doğru pozisyona getirecek şekilde yapılır. Bu şekilde yüzün dış görünüşü de oldukça değişir. Bu tedaviye ortognatik cerrahi (Çene cerrahisi) denir.

Hasta hekime başvurduğu zaman önce kişinin tıbbi geçmişi ve şikayeti detaylı biçimde incelenir. Burada hastanın şikayeti tam olarak anlaşıldıysa ve ortodontik tedavi ihtiyacı varsa, detaylı bir röntgen, ağız içi 3 boyutlu tarama ve ortodontist muayenesi yapıldıktan sonra durum tekrar değerlendirir. Tedavide hedeflenen sonuç bilgisayar ortamında ortaya çıktıktan sonra diş telleri takılır. Ortognatik cerrahi (Çene cerrahisi) yapılacak hastaların tel tedavisi genelde 12-24 ay sürer. Diş telleri takıldıktan 12-18 ay sonra çene ameliyatı yapılır. Çene ameliyatları planlanırken dişlerin kapanışı, hastanın yüz estetiği, gülüş tasarımı ve şekli gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Ameliyat çene cerrahı ve ortodonti uzmanı tarafından ortaklaşa planlanır ve çene cerrahı ya da plastik cerrah tarafından yapılır. Burada verilen süreler genel süreler olup her vaka kendi içinde değişkenlik gösterebilir.

Ortognatik Cerrahi tedavisi olacak kişinin diş telleri, diş çapraşıklığında takılan normal diş tellerine benzese de, ortodontik tedavinin planlaması açısından daha ileri bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir. Bu anlamda ortognatik cerrahi, ortodontik açıdan bir üst ihtisas olarak değerlendirilebilir. Diş teli tedavisi toplamda 24 ay civarında sürer. Bu süre sonunda çene ameliyatı yapılır ve bir kaç ay daha süren ortodontik tedavi diş tellerinin sökülmesi ile bitirilir.

Diş telleri söküldükten sonra bir kontrol süreci başlar. Dişlerin tekrar bozulmaması için, şeffaf plakların ve diş tellerinin sökülmesinin ardından dişlerin iç yüzeylerine, retainer denen koruyucu teller takılır. Bunlar ortodontist tarafından öngörülen süre ağızda tutulur. Bazı durumlarda geceleri takılmak üzere şeffaf plak şeklinde de koruyucular yapılır. Bu koruyucuların kontrolü için mutlaka senede bir defa ortodonti uzmanı ya da diş hekimi tarafından kontrol yapılmalıdır. Ataşehir Ortodonti Merkezimizde tüm ortodonti hastaları için bu protokol uygulanmaktadır.