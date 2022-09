İrlanda’da Dil Okuluna Gitmenin Avantajlarından Yararlanın

Ana dil olarak İngilizce konuşulan en iyi alternatif ülkelerden biri olan İrlanda, eğitim sisteminde Dünya genelinde ilk 5 içerisinde yer alıyor. Ayrıca Work and Study programı ile hem çalışıp hem İngilizce öğrenebilecek olmak İrlanda Dil okuluna gitmek için yeterli birkaç sebep.

Bu konu hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Bakalım Lemon

Academy’nin ve İrlanda’nın sizlere sunduğu fırsatlar neler?

Pekiiiii… Nedir Bu Lemon Academy?

Lemon Academy İngiltere menşeili kurulmuş, merkezi ofisi Londra’da bulunan yut dışı danışmanlık şirketidir. Lemon Academy yılların verdiği tecrübe, genç ve dinamik ekibiyle her yıl İrlanda dahil olmak üzere 17 farklı ülkeye yüzlerce okula binlerce öğrenci gönderiyor.

İrlanda’nın Sunduğu Fırsatlar Neler?

İrlanda’da İngilizce eğitimi almak istemenizi sağlayacak en önemli sebeplerden birisi, eğitim kalitesinin çok yüksek olmasıdır. Tüm dil okulları, Marketing English in Ireland (MEI) tarafından denetleniyor ve uluslararası standartlara uygun olduğu onaylanıyor. Bu denetimler, dil okullarının kalitesinin her zaman yüksek olmasını sağlıyor. Uluslararası dil eğitimlerinde sınıf mevcutları düşük tutuluyor. Akademik olarak başarılı olan öğretmenler tarafından ders veriliyor ve her derste tüm öğrenciler çok fazla pratik yapabiliyor. Öğretmenlerin tüm öğrencilerle her konuda yakından ilgileniyor olması eğitim kalitesini artırıyor.

Dünyanın en ünlü ve büyük teknoloji şirketleri, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Linkedin gibi markaların Avrupa merkezleri Dublin’de bulunuyor. Dil eğitimlerini alırken bulacağınız çalışma imkanları ile büyük fırsatları yakalayabilirsiniz. Burada kendi network ağınızı yaratabilirsiniz. İrlanda work and study programı ile de bir yandan dil okuluna gidip bir yandan da çalışma izni kazanabilirsiniz.

Lemon Academy ile İrlanda’ya Gidiş Süreci Nasıl

İşliyor?

Süreç İrlanda’ya ne amaçla gitmek istediğinize göre değişiyor. Dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans ile gitme seçenekleriniz mevcut. Vize işlemlerinden konaklamanıza kadar her adımda Lemon Academy danışmanlarınız yanınızda olacak.

Neden Lemon Academy ile İrlanda’ya

Gitmelisin?

Yurt dışı dil eğitimi size eğitimden çok daha fazla şeyler katıyor.

Hayata daha farklı ve geniş bir pencereden bakmanızı sağlıyor.

Yeni diller öğrenme fırsatı.

Farklı insanlar ve kültürlerle tanışıyorsunuz.

Asla unutamayacağınız tecrübeler ve anılar kazanıyorsunuz.

Her şeyden önemlisi başka bir ülkede yalnız kalarak kendi ayaklarınız üzerinde durmayı ve sağlam adımlar atmayı öğreniyorsunuz. Özetle hayatınızdaki bu deneyim asla orda kaldığınız süre ile kısıtlı kalmıyor, tüm hayatınızı olumlu şekilde etkiliyor.

Bu yazı İrlanda Dil Okulları ile alakalı olduğundan yalnızca bu kısma değindik. Lisans ve yüksek lisans programları hakkında ya da İngiltere, Almanya, Kanada, Malta ve sayısız ülkede olan programlara bakmak isterseniz https://lemonacademy.co.uk/ adresinden sitemize göz atabilirsiniz. Kendinize en uygun programı seçme konusunda ücretsiz bir şekilde danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

