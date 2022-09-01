Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, “Beyaz Reporm” Fiyasko oldu

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin sağlık çalışanları arasında haksızlığa ve eşitsizliğe neden olduğunu ve çalışma barışını bozduğunu ifade eden Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, her iki yönetmeliğinde çalışanlar arasındaki adaletsizliği giderecek şekilde revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik mağduriyet yarattı

Sağlık Bakanlığınca 12.08.2022 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin birçok konuda mağduriyet yarattığına dikkat çeken Taşkın, örnek olarak disiplin cezası almış bir memurun ek ödemeden mahrum edilmesinin ikinci kez cezalandırılması anlamına geldiğini, dolayısıyla bu düzenlemenin hakkaniyet ve adalet ilkelerinden uzak olduğunu belirterek şunları ifade etti:

Bazı sağlık çalışanları ve GİHS çalışanları kapsam dışı bırakılmıştır

“Yönetmelik de; araştırmacı kadrosunda çalışanların, Adli Tıp Kurumu çalışanlarının, birinci basamak sağlık çalışanlarının, 112 çalışanları ve Bakanlık Merkez teşkilatında çalışanların düzenleme dışı bırakıldığını görüyoruz. Diğer önemli bir konu nöbet ve icap nöbetleriyle ilgili; yönetmelikte mesai içi çalışma olarak düzenleme yapılmış, ancak bu nöbetlerin mesai içi çalışma olarak değerlendirilmesinde hata yapılmıştır. Zira bu nöbetler mesai dışı çalışma olarak değerlendirilmelidir. Mahsuplaşma yok denilmesine rağmen yönetmelikte iki yerde mahsuplaşma ibaresi bulunmaktadır. Hâlbuki Sayın Sağlık Bakanı, mahsuplaşmanın olmadığını belirterek bu yönetmeliğe “Beyaz Reform” diyerek reklamını yapmaktadır. Öte yandan şoför, yardımcı hizmetli, bilgisayar işletmeni gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanların yönetmelikten yararlanamadığını görüyoruz: Teşvik 0’dır. Bu, tamamen haksızlıktır.

“Beyaz reform” diye reklamı yapılan yönetmelik fiyaskodur

Sağlık çalışanlarının emeği ve alın teri, taban ödemede belirlenen 0,32 ve teşvik ödemesinde belirlenen 0.06 katsayısına heba ediliyor. Reform denilerek reklamı yapılan yönetmelik fiyaskodan başka bir şey değildir. Çünkü hastanelerde yoğun bakımda çalışan önlisans mezunu hemşirenin alacağı teşvik 1.000 lira, yoğun bakımda çalışan lisans mezunu hemşirenin alacağı teşvik 1.350 lira, normal birimde çalışan lisans mezunu hemşirenin alacağı teşvik ise 700 lira liradır. Bakanlığın teşvik dediği eski sisteme göre döner sermaye ek ödemesidir. Bu da her hastanenin kestiği faturaya göre yani gelire göre farklılık gösterir. Gece gündüz yoğun emek harcayarak, her türlü riske karşı özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarının alacağı teşvik oranı düşük tutulmuştur; bunu vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları muayene sayısına mahkûm edildi

Ceza almama şartına bağlı olarak, Aile hekimliğinde muayene sayısına bağlı ödeme ise daha da içler acısıdır! Muayene sayısı 41-50 olan bir Aile Hekimi 1.627 lira, muayane sayısı 51-60 olan 3.418 lira, muayene sayısı 76 ve üstü olan bir Aile Hekimi ise 6,836 lira alacaktır. Aile Hekimliğinde görev yapan sağlık çalışanları ise eğer doktor 40-60 arası muayene sayısına ulaşırsa 244 lira, muayene sayısı 61 ve üstü olursa 488 lira alacaktır. Yani bir sağlık çalışanının 488 lira alabilmesi için Aile Hekiminin en az 61 muayene yapması gerekmektedir. Dolayısıyla Aile Hekimliğinde çalışan ister doktor, ister sağlık çalışanı olsun adaletsizlik açıkça görülmektedir.

Sağlık teşkilatlarında sorunlar kökünden çözülmelidir

Sendika olarak, sağlık çalışanlarının maaş, nöbet, döner sermaye vb. gibi gelirlerinin verdikleri hizmeti karşılamasından yanayız. Yönetmelik eksik ve yetersizdir. Bu yönetmeliklerle çalışma barışına darbe vurulmuştur. Yönetmeliğin, tüm sağlık çalışanlarının emeğinin ve alın terinin ve verdiği hizmetlerin hukuken ve vicdanen kabul edilebilir olmasını istiyoruz. GİHS’da çalışanlara ek ödemenin verilmemesini adaletsizlik ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değerlendirirken, aynı zamanda sağlık çalışanlarının 500-700 lira gibi rakamlarla emeklerinin yok sayılmasına karşıyız. Sağlık teşkilatlarında ek ödeme ve teşvikin huzursuzluğa ve tepkiye neden olduğu görülüyor. Sağlık Bakanlığı, geçici çareler yerine sorunları kökten çözecek uygulamalara girişmelidir: Maaş, sabit, taban ve teşvik emekliliğe yansıtılmalı ve tek kalem maaş ödenmelidir.”