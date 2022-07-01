Satın Alacağınız Fren Balatası Nasıl Olmalı?

Araç kullananların üzerinde hassasiyetle durduğu ve hayati öneme sahip olan fren balataları ile ilgili en merak edilen soru satın alacağınız fren balatası nasıl olmalı? şeklindedir. Motorlu araçlar için son derece önemli olan fren balataları hakkında bilgi sahibi olmak, balatanın ne işe yaradığını ve özelliklerini bilmek iyi bir şoför için gereklidir. Motorlu araçlarda ve yolculuklarda güvenlik söz konusu olduğunda, fren sistemi bir aracın en önemli mekanizmalarından biri haline geliyor. Fren sisteminin en önemli parçalarından biri de muhakkak fren balatasıdır ve nasıl olması gerektiği bilinmelidir.

Fren Balatası Nedir?

Fren balatası, fren pedalına basıldığında tekerleklerin sıkışmasına ve yavaşlamasına neden olan mekanizmanın bir parçasıdır. Fren balatasının çalışma prensibi, pedala basıldığında diske veya kampanaya sürterek aracı frenlemeye dayanmaktadır. Fren balatası aşındığında ve işlevini yerine getiremez olduğunda mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.

Fren sistemi, aracın fren yapmasını ve gücü fren pedalı vasıtasıyla tekerlek sistemindeki plakalara iletmesini sağlayan bir yapıdır ve aracın dilendiği yerde durdurulmasını sağlar. Fren balatası için bu sistemde pedala basıldığında diske veya kampanaya sürterek aracın fren yapmasını sağlayan kısımdır diyebiliriz.

Fren Balatası Ne İşe Yarar?

Fren balataları, disklerin durmasına neden olan ve aracı frenleyen veya durduran parçalardır. Asbest gibi malzemelerden yapıldıkları için çıplak elle dokunmaları önerilmez. Üzerinde farklı kanallar bulunmakta olup, plaka ile temasın neden olduğu yastık aşınmasının miktarı kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Fren Balataları Neden Aşınır?

Fren balataları zamanla aşınır ve incelerek işlevini yerine getiremez hale gelir. Ancak, fren balatasının normal zamanından daha önce ve daha hızlı aşınmasına neden olan bir takım sürücü haytaları da vardır.

Fren balatalarını aşındıran ve çalışmaz hale gelen sürücü hatasından kaynaklanan davranışlar şunlardır;

Sürekli ve kısa mesafelerde dur kalk yaparak frene sıklıkla basmak

Ani frenle sürekli durmak ve ani kalkışlar yapmak

Fren pedalını sürekli olarak kullanmak

Yokuşlarda fren pedalını zorlamak ve sürekli kullanmak

Bu şekilde araç kullananların fren balataları normal süresinden daha önce yıpranır, aşınır, önce ses yapar sonra da fren tutmaz hale gelir.

Satın Alınacak Fren Balatası Nasıl Olmalıdır?

Aracının güvenliği, konforlu sürüş ve sorunsuz bir yaşam için satın alınması gereken fren balatalarının birtakım özelliklere sahip olması beklenir. Hangi fren balatasını almalıyım şeklindeki sorular zaman zaman sorulur ve cevapları aranır.

Fren balatası nasıl olmalı sorusuna verilecek olan cevaplar şunlardır;

Sürekli sürtünme performansında iyi olmalıdır.

Sürtünme katsayısının fren basıncı üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.

Hız veya sıcaklık onu kolayca etkilememelidir.

Yüksek mekanik mukavemete sahip olmalıdır.

Düşük bir gürültü seviyesi sağlamalıdır.

İklim koşullarından etkilenmemelidir.

Düşük aşınma direncine sahip olmalıdır.

Bu özelliklere sahip olan fren balataları daha uzun süre ve daha güvenli bir sürüş sağlar ve dilediğiniz zaman aracın durmasını kolaylaştırır.

Fren Balatası İşlevi Nedir?

Araç fren balataları özel amaçlar dışında daha çok metal balatalardan seçilmektedir. Tüm araçlarda bulunan fren balatalarının görevi, hareket halindeki aracı güvenli bir şekilde frenlemek ve durdurmaktır. Fren balataları, kampanalar veya fren diskleri arasında sürtünme oluşturarak dönme hareketini yavaşlatır. Sürtünmeden kaynaklanan ısı ve gürültünün en iyi şekilde emilmesi, fren balatasının kalitesine bağlıdır. Araçlarda güvenlik sistemlerinden biridir ve fren balataları zayıf olan araçlar trafikte güven sağlamaz, her an olumsuz durumlar ortaya çıkabilir.

Fren balatalarının belirli bir işlevi vardır. Fren balatalarının temel amacı, hareket halindeki aracı frenlemek ve durdurmaktır. Fren balataları bunu sağlamak için kampanalar ve fren diskleri arasında sürtünme yaratır. Bu sürtünme sırasında oluşan ısı emilimi, ürünün kalitesine bağlıdır.

Fren Balatası Nasıl Değiştirilir?

Fren balataları blok olarak da tanımlanır ve kaliper ile fren diski arasında yer alır. Fren balatasını değiştirmek için doğru zamanı belirlemek ve gerçekten değiştirilmesi gerektiğini bilmek lazımdır. Ancak değiştirmek ve yenisini takmak ustalık işidir. Aracın lastikleri çıkarıldıktan sonra, kampanayı sabitleyen vida sökülür ve sırasıyla tambur ve gömlekler sökülür. Yastıkları elde etmek için bir dizi yay gibi parçalar da çıkarılır. Daha sonra yeni fren balataları eklenir ve aynı sıra geriye doğru takip edilir. Kampanalı frenlerde ise bloklar pabuçlara çivilenir veya yapıştırılır. Disk kapağı, dikkatli bir şekilde yerine takılmalıdır.

Fren Balataları Çeşitleri

Motorlu araçlar için üretilen fren balataları organik, seramik ve metal olmak üzere üç temel gruba ayrılır. Çevre dostu organik fren balataları, nispeten sessiz oldukları ve daha az sistem aşınmasına neden oldukları için öne çıkar. Ancak organik oldukları için metale göre daha kısa raf ömrüne sahiptirler. Seramik fren balatalarının üretimi pahalı olmasına rağmen, düşük gürültü seviyeleri ve toz ve kalıntı içermemeleri ile dikkat çekerler. Metal fren balataları ise ısıya ve zorlu koşullara dayanıklı oldukları için en yaygın fren balatası türüdür.

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Fren Balatalarının Ne Zaman Değiştirilir?

Fren balatasının ömrünü kısaltan bazı durumlar vardır ve bu durumlar çoğunlukla sürücü hatalarından kaynaklanır. Sürekli dur-kalk yapmak, ani hızlanma veya yavaşlama yapmak, fren pedalına gereksiz yere basılması, yokuş ve inişlerde sürekli basılarak balatanın yorulması gibi durumlar balatanın ömrünü kısaltır. Ayrıca otomatik şanzımanlı araçlardaki fren balatalarının, manuel şanzımanlı araçlardaki fren balatalarına göre çok daha hızlı aşındığı bilinen bir diğer gerçek. Bunun temel nedeni bu tür araçlarda hız kontrolünün daha çok fren pedalı ile yapılmasıdır.

Genel olarak fren balatalarının ortalama ömrü 60 bin kilometre kadardır. Bu miktarı aşan araçlardaki fren balatalarının yenilenmesi her zaman güvenlik için gereklidir. Bunun haricinde fren balatalarının değiştirilme zamanın geldiği, aracın duruş mesafesinin artması, balatalardan ses gelmesi, fren pedalının aşağı düşmesi ya da fren hidroliğinin sürekli azalması gibi durmalardır.

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