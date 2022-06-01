Bebekler için Terletmeyen Kumaşlar Hangileridir?

Sahip olduğumuz en değerli varlık olan bebeklerimiz için her şeyin en iyisini yapmaya çalışırız. Onları en iyi şartlar altında yetiştirmek ve sağlıklı şekilde beslemek için farklı yollar ararız. Bu yollardan bir tanesi de kıyafet seçimine dikkat etmektir. Kıyafet seçimi yaparken en önemli faktör ise her şeyde olduğu gibi sağlıktır. Bebekler için terletmeyen kumaşlar seçmek onların hassas cildinde problemlerin ortaya çıkmasının önüne geçmektedir. Bunun için de ter emici ve elastik özelliği olan kumaşları seçebilirsiniz böylece bebeğiniz terlemez ve rahatça hareket edebilir. Peki bebekler için terletmeyen kumaşlar hangileridir?

Keten kumaş

İpek kumaş

Pamuklu krep kumaş

Poplin kumaş

Hassas tenler için kumaş tercihi yaparken mevsim şartlarına da dikkat etmek gerekmektedir.

Mevsime Göre Bebek Kıyafet Seçimi

Sıcak havalarda ebeveynlerin tercihi genelde %100 pamuk kumaşlardır. Çünkü pamuktan yapılan kumaşlar daha rahat oluyor ve yıkamadan sonra yıpranma yaşamıyor. Pamuk kumaşlar bebekler için oldukça uygundur ve ebeveynlerin de işini kolaylaştırmaktadır.

Soğuk kış aylarında bebekleriniz için yünlü kumaşlar tercih edebilirsiniz. Fakat kıyafet seçerken yumuşak kumaşlar olmasına dikkat etmeniz gerekir. Aksi taktirde bebeğiniz cildini kaşındırabilir ve huzursuz eder. Sert yün kumaşlar bebeğinizi kaşındırmakla birlikte hareket yeteneğini de kısıtlar. Bu yüzden kış aylarında diğer tercih edebileceğiniz kumaş çeşidi polar kumaşlar veya bebeklere özel pazen kumaşçeşitleriolabilir. Hızlı kuruma özelliği olan ve leke tutmayan bu kumaşlar bebeğiniz için gayet ideal bir seçenektir.

Bebeklerinizin yaz aylarında rahat olabilmesi için bir diğer tercih de keten kumaşlar olabilir. Genellikle ince olduğu için çok tercih edilen keten kumaşlar en az pamuk kadar yumuşak ve rahattır. Fakat keten kumaşların çabuk kırışabilmesi ve kir tutması gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Bebeğiniz rahatlığı ve sağlığı için bir diğer tercih de müslin kumaş seçeneğidir. Hava alan kumaş özelliği taşıyan ve kolay temizlenebilir olan bu kumaş son zamanlarda bebek giyim kumaşları arasında çok popülerdir. Bebeğiniz vücut ısısını da dengeleyen bu kumaş aynı zamanda nevresim, battaniye, kundak, bebek bornozu ve havlu yapımında da kullanılmaktadır. Müslin kumaş hassas bir yapıya sahip olduğu için yıkanma esnasında suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmek gerekir. Aksi taktirde müslin kumaşlarda çekme görülebilir.

Bebekler için Kumaş Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir bebeğin dünyaya geldiğinden itibaren birçok gereksinimi ortaya çıkar. Bunlardan en önemli olanlarından bir tanesi, Kıyafet ve yatakları için kaliteli kumaşlar seçmektir. Bebekleriniz için kumaş seçimi yaparken nelere dikkat etmelisiniz?

Terletmez kumaşlar olmalıdır.

olmalıdır. Antibakteriyel özelliği taşımalıdır.

Cildi tahriş etmemelidir.

Alerji veya egzama yapmamalıdır.

Pamuk oranı yüksek olmalıdır.

Kaliteli tekstil ürünleri olmalıdır.

Bir bebek daima rahat etmek ister. Bu yüzden kumaş seçiminde ebeveynlere büyük iş düşmektedir. Bebeğiniz için en iyisini bulmak istiyorsanız, Kumaş Home’da aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bebek giyim kuşamları hakkında daha detaylı bilgi almak için Kumaş Home web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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