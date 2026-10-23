CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, YENİ Parti’ye katıldı!

Mutlak butlan kararıyla CHP’ye atanan yönetim tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı.

YENİ Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi oldu:

Kösedağı söz konusu kararı 30 belediye meclis üyesiyle beraber verdiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Kösedağı, şunları söyledi:

“Değerli Kadıköylüler, biliyorsunuz geçen ay 23 yıldır mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildim.

Bu geçen bir aylık süre zarfında sahada sizlerden aldığım geri dönüşler benim için çok kıymetli oldu. Her mahalleye gittiğimde, her sokağa gittiğimde sizlerle konuştum, sizleri dinledim. Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim.

Bundan sonraki siyasi yolculuğuma, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti saflarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim. 36 meclis üyemizin 30’uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz” dedi.