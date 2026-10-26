Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kadıköy İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Meşale Yakma Töreni ile başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet meşalesini öğrencilerle birlikte yaktı.

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir dizi etkinlik düzenliyor. Cumhuriyet bayramı kutlamaları; 19 Ekim Pazartesi günü Kadıköy İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde 29 Ekim meşalesi yakma töreni ile başladı. Törene, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, eşi Nihal Kösedağı, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy’de eğitim gören lise öğrencileri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Bu Meşale Hiç Sönmeyecek”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Sevgili Gençler, Kıymetli komşularım bugün burada yalnızca bir meşale yakmıyoruz. Bağımsızlığın, özgürlüğün, eşitliğin ve Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin de meşalesini yakıyoruz. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının yaktığı o büyük ışık bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Bizler biliyoruz ki Cumhuriyet çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Kadıköy dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet’in, demokrasinin, laikliğin ve özgürlüğün yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. Bu meşale hiç sönmeyecek çünkü onu taşıyan milyonlarca Cumhuriyet sevdalısı var. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konuşmasının ardından 29 Ekim meşalesini, Kadıköylü lise öğrencileri ile birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Cumhuriyet Bandosu da çaldığı marşlar ile törene renk kattı.

Mahallelerde Bayram Coşkusu

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ilçenin tüm mahallelerine taşıyacak. 19-29 Ekim tarihleri arasında Gençlik Sanat Merkezi Gençlik Bandosu’nun marşları, bayrak dağıtımları, Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin sokak konserleri, Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın konserleri, söyleşiler, sergiler ve yelken yarışlarıyla Cumhuriyet coşkusu ilçenin dört bir yanında yaşanacak.

Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemli buluşması, 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü olacak. Binlerce Cumhuriyet sevdalısı, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle aynı coşkuyu paylaşmak üzere bir araya gelecek. Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş, Göztepe Işıklar’da sona erecek. Türk bayrakları ve ışıklı LED ekranlarla süslenecek Cumhuriyet tırı da korteje eşlik edecek. Yürüyüş, caddenin çeşitli noktalarına kurulacak dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek.