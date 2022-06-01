Girişimcilerin dijital dünyadaki güvenli limanı: h2h Meta Digital

Girişimcilere yönelik Türkiye’nin ilk dijital ajansı: h2h Meta Digital

Yazılım geliştirme şirketi Ticlab Teknoloji Yazılım, “h2h Meta Digital” adıyla yeniden markalaşıyor. Girişimcilere odaklanan Türkiye’nin ilk dijital ajansı olma özelliği taşıyan h2h Meta Digital, hizmet bazlı abonelik modeli ile çeşitli çözümler sunacak. Yeni marka; dijital pazarlama, tasarım ve yazılım geliştirme alanında girişimcilerin güvenli limanı olmayı hedefliyor!

Outsource yazılım geliştiricisi Ticlab Teknoloji Yazılım, yeni bir marka ile yazılım sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor. “h2h Meta Digital” adlı yeni marka, yeni başlayan girişimcilere ve startup’lara odaklanan Türkiye’nin ilk dijital ajansı oldu. Dijital pazarlama, tasarım ve yazılım geliştirme hizmetlerinde yeni başlayan girişimcilerin ve startup’ların partneri olmayı hedefleyen marka, hizmet bazlı abonelik sistemi getiriyor. h2h Meta Digital, son 4 yılda sürekli büyüyen Ticlab’ın gelecek vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kapaklı: Yeni marka, şirketin geleceğini temsil ediyor

h2h Meta Digital Direktörü Hakan Kapaklı, Türkiye’nin startup odaklı ilk dijital ajansı olan h2h Meta Digital’in, Ticlab’ın son yıllardaki büyümesinin bir tezahürü olduğunu vurguladı. Yeni markanın, şirketin geleceğini temsil ettiğine dikkat çeken Kapaklı, “Şirketin nereye gittiğini ve nerede olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Mümkün olanı başarmak gibi net bir hedefimiz var. Değişimi benimsiyoruz ve yeniliğe yatırım yapıyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olmaya odaklandık.” sözlerini kaydetti.

Kapaklı, şu bilgileri paylaştı: “h2h Meta Digital; yeni bir logo ve yeni bir web sitesi ile sektöre adım attı. Önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma sunulacak. Yenilenmiş web sitemiz, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş bir deneyim sağlıyor. Bu site; işimizi, çözümlerimizi, kültürümüzü ve çalışanlarımıza bağlılığımızı yansıtacak çok değerli bir kaynak olacak.”

“Ticlab Teknoloji Yazılım, bulunduğumuz yeri; h2h Meta Digital, nereye gittiğimizi temsil ediyor.” diyen Kapaklı, şöyle devam etti: “Ticlab Teknoloji Yazılım, ekibimizin bağlılığının bir sembolü olarak kalacak. h2h Meta Digital ise, bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Alfabenin geri kalanındaki harfler, potansiyel geleceğimizi temsil ediyor. Umarım ‘Z’ harfine ulaşırız.”

“h2h Meta Digital, hizmet bazlı abonelik modeli sunuyor”

Hakan Kapaklı, h2h Meta Digital ile girişimcilerin veya startup’ların ihtiyaçları doğrultusunda bütüncül yazılım ve dijital ajans çözümleri sunduklarını belirtti. Kapaklı, yeni markanın hizmet modeli hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Hizmetli bazlı, sabit proje ücretleri veya saatlik ücretler gibi bir dizi fiyatlandırma modelimiz var. Bunlarla birlikte hizmet bazlı abonelik modelini öne çıkarıyoruz. İşletmelerin dijital ihtiyaçlarına, kişiselleştirilmiş bir perspektiften bakıyoruz. Böylece maliyetleri minimize ediyoruz. Yani h2h Meta Digital, özelleştirilmiş hizmetler sunan, müşterinin endüstrisine ve nişine odaklanan bir dijital ajans olacak. Kaliteli bir markalaşma süreci yürüteceğiz. Stratejik ve yaratıcı projelere odaklanacağız. Belirli bir nişe veya pazarlama sektörüne göre, müşterilerin kaynaklarını daha spesifik pazarlama girişimleri için kullanmalarını sağlayacağız.”

Kapaklı, sözlerini şöyle tamamladı: “h2h Meta Digital, girişimcilerin ve KOBİ’lerin dünyasını değiştirmeye geliyor. Şirketlere özel pazarlama planları, sürekli iyileştirmeler, özgün tasarımlar ve trend yazılımlar gibi birçok konuda sürekli değişen ihtiyaçlara çok daha duyarlıyız ve çok daha özenliyiz.”

Ticlab hakkında

Ticlab Teknoloji Yazılım, 2016 yılında “outsource yazılım geliştirici şirket” olarak kuruldu. Kurumsal şirketlere yazılım geliştirme çözümleri sunmak amacıyla faaliyet gösteren şirket, işletmelere sorunsuz bir dijital yelpaze sunma hedefiyle büyüdü. 2021 yılına kadar outsource yazılım geliştirme süreçlerinde çözüm ortağı oldu. 2021 yılı sonunda yeniden markalaşmaya yönelen Ticlab, 2022’nin ilk çeyreğinde “h2h Meta Digital” adıyla sektöre yeni bir marka kazandırdı. h2h Meta Digital, startup odaklı Türkiye’nin ilk dijital ajansı olma özelliği taşıyor.

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İrtibat:

Hakan Kapaklı – Direktör

info@h2hmeta.digital

info@ticlab.com.tr

+90 (552) 872-5180

www.h2hmeta.dijital