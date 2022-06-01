AYGAD HEYETİ ELAZIĞ’DA

Anadolu medeniyetinin kavşak noktası: Harput

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) tarafından düzenlenen kültür gezisi kapsamında gazeteciler Malatya ilinden sonra Anadolu medeniyetinin kavşak noktalarından olan Elazığ’ı gezdi. Gastronomisi zengin kentlerden Elazığ’da bazı tarihi ve turistik mekânları gezen heyet, Elazığ’ın yerel kültürüne de tanıklık etti.

Harput’ta yer alan Arap Baba Türbesi, eğik minaresiyle Dünya çapında ün yapan Ulucami, Harput kalesi ve Keban ilçesini gezdi. Gazeteciler öğle yemeğinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi. AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, misafirperverlikleri dolayısıyla Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Başkan Işıkdağ, “İlk durağımız Malatya oldu. Malatya’dan sonra sizin misafiriniz olduk. Buradan Diyarbakır’a geçeceğiz. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yerel ve ulusal medya mensuplarımızla bu kültür gezimizi gerçekleştirmekteyiz. Sanat ve tarihsel dokuya önem verdiğinizi biliyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz, çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğinize tanıklık ettik. Sizleri de İstanbul’dan ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Başkan Şerifoğulları: Elazığ en zengin ikinci mutfağa sahip

Gazetecilerden oluşan heyeti selamlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gazetecilerin kültür gezisinin önemine dikkat çekti. Şerifoğulları, “Hizmet etmekten onur duyduğum aziz şehrin belediye başkanı olarak sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yiğit, mert, cömert, çalışkan, vatansever ve misafirperver insanların yaşadığı Elazığ’da El-Aziz’de sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Elazığ’ımız Anadolu medeniyetinin en önemli kavşak noktalarından birisi olan Harput’un varisidir. Harput’umuz ilim ve irfan yuvası. Burada yaşayan insanlar bu bölgeye yüzlerce yıl ışık tutmuş ve Anadolu medeniyetini bugünlere taşıyan insanlardır. Gaziantep’ten sonra en zengin ikinci mutfağa sahip Harput mutfağıyla ve en çok alabalık üretilen şehir olması hasebiyle çok özel ve kıymetli bir şehir. Bizler de bu şehre değer katabilmek için gayretli bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

Elazığ’da yapılan çalışmaları Marmara bölgesinden gelen gazetecilerle paylaşan Başkan Şerifoğulları, “Deprem felaketinden sonra yapılan konutları hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim ettik. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan mahalleleri de yeniledik. Verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Her gün sorunları yerinde çözebilme adına görevimizin başındayız. 100 projemizin yüzde 70’ini hayata geçirdik. Yeni fuar ve kongre merkezini hizmete sunduk. Yeni şehirler arası otobüs terminalinin inşa çalışmaları devam ediyor. Şehrimize bir yetmez iki kent meydanı dedik. Otopark ve meydan çalışmasını temmuz sonunda hizmete sunacağız. Ticaretin kalbinin attığı 116 dükkânın olduğu kapalı çarşıda restorasyon yaptık. Sokak ve cephe yerleştirme çalışmalarını da yaptık. Buranın açılışını da kısa sürede gerçekleştireceğiz. Daha iyi ve yeşil bir şehir olabilmesi için değer katacak projelerimizle en kısa süre içerisinde başladığımız çalışmaları bitirerek hizmete sunacağız. Alt yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Daha sonra üst yapı çalışmalarıyla şehrimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bugün sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bir gezi programı geçirmeniz dileğiyle” şeklinde konuştu.

Elazığ Valiliği’nin misafiri oldular

Gazeteciler akşam yemeğinde ise Elazığ Valiliği’nin misafiri oldu. Elazığ Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın ve Özel Kalem Müdürü Osman İşler tarafından karşılanan heyet, Elazığ’ın kültürel mirasına tanıklık etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yemekte bir selamlama konuşması yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özcan Yalçın, böyle bir gezide ev sahibi olmaktan onur duyduklarını belirterek Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman’ın gazetecilere selamlarını iletti.

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise kısaca gezi programı hakkında bilgi verdikten sonra Elazığ Valiliği’ne misafirperverlikleri için teşekkür etti. Işıkdağ, “Sayın Valimize ve sizlere, bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Bizlere program boyu eşlik eden değerli gazeteci-yazar Erol Kara’ya beyefendiye de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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