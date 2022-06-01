AYGAD HEYETİ MEDENİYET ŞEHRİ DİYARBAKIR’DA

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin (AYGAD) kültürel mirasa katkıda bulunmak için gerçekleştirdiği kültür gezisi kapsamında gazetecilerden oluşan heyet Diyarbakır’ın tarihi ve turistik mekânlarını gezdi. AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Diyarbakır’ın turistik potansiyelinin artırılması gerektiğini söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya ve Elazığ’ın tarihi ve turistik yerlerini gezen 40 kişilik AYGAD heyeti, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ilk ziyaretini kadim şehir olan Diyarbakır’a yaptı. İlk olarak, Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi on gözlü köprüyü ziyaret eden heyetin programı ertesi gün Sur ilçesindeki tarihi ve turistik mekân ziyaretiyle devam etti. Anadolu’nun ilk camilerinden tarihi Ulu Camiyi gezen gazeteciler, cami hakkında bilgi aldıktan sonra şehir turu yaptı.

Gazeteciler halay çekti

Dört ayaklı minare başta olmak üzere tarihi dokunun ön planda olduğu mekânlara önemli bir zaman ayıran heyet, Diyarbakır kent müzesini Arkeolog Doğan Şan’ın rehberliğinde gezerek bilgilendirildi. Sözlü kültürün önemli duraklarından Diyarbakır Dengbêj Evi’nde Dengbêjleri dinleyen gazeteciler, Diyarbakır kalesi ve Hevsel bahçelerini de gezdi. Gazeteciler kalenin önünde halay çekerek eğlenmeyi de unutmadı.

Yöresel lezzetler festivallerle taçlandırılmalı

Diyarbakır’ın yöresel ürünlerini de tadan gazeteciler, kent mutfağının geniş bir yelpazeye sahip olmasının çeşitli festivallerle taçlandırılması gerektiğini ifade etti. Gittikleri mekânlara dair izlenimlerde bulunan ve notlar alan gazeteciler, kentin turizmde önemli aşamalar kaydettiğini paylaştı.

Işıkdağ: Turistik potansiyel geliştirilmeli

AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ise kentin turistik potansiyelinin önemli olduğunu ancak daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yerel birçok öğenin daha fazla ön plana çıkartılması gerektiğinin altını çizen Işıkdağ, bu konuda gazeteciler olarak katkı sunmaya hazır olduklarını aktardı. Başkan Işıkdağ, “Ayrıca gün boyu bize eşlik eden değerli arkeolog ve rehber Doğan Beye güzel anlatısı ve ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bizleri adeta Antik Çag’a yolculuğa çıkardı” dedi.

Eğil’e dikkat çektiler

Heyetin programı peygamberler diyarı Eğil ile devam etti. Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Dicle Nehrinde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla ilgi çeken Diyarbakır’ın Eğil ilçesini de beğenen gazeteciler bölgenin biraz daha canlı tutulması için yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü kaydetti.

Asurlular’ın yaptığı tahmin edilen Eğil Kalesi ile kral mezarları ve tapınaklar da rehber Doğan Şan tarafından gazetecilere anlatıldı. Şan, kale ve alanın tarihsel sürecini tüm detaylarıyla heyete aktardı. Gazeteciler de Şan’a ilgisi için teşekkür etti.