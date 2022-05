Fenerbahçe, Devler Ligi biletini kaptı!

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR’da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş’ın Mert Hakan Yandaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi’nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

57′ GOL! Fenerbahçe, Serdar Aziz’in kafa golüyle 2-0 öne geçti! Köşe vuruşundan gelen topa darbeli bir kafa vuruşu yapan Serdar Aziz takımını Yeni Malatyaspor karşısında iki farklı üstünlüğe taşıdı.Gol – Serdar Aziz

75′ GOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin golüyle 3-0 öne geçti! Çalımlarla ceza alanı içinde ilerleyen İrfan Can Kahveci yerden düzgün bir vuruşla kaleci Abdulsamed’i mağlup etti.Gol – Irfan Can Kahveci

77′ GOL! Fenerbahçe, Malatya’da gole doymuyor. Bu kez Enner Valencia sahnede! Skor 4-0 oldu!Gol – Enner Valencia

89′ GOL! Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 5-0 öne geçti! Enner Valencia bir kez daha sahneye çıkarak, kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti!Gol – Enner Valencia

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş, Awuku, Campi, Hafez (Yiğit Ulaş dk. 45+2), Atakan Müjde, Mustafa Eskihellaç, Jospin, Rahman Buğra, Umut Taniş, Haqi

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Azubuike, Burak Efe Yaz, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık, Berat Mert, Enes Savucu

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Atilla Szalai, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Sosa, Yusuf Kocatürk, Valencia, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Serdar Dursun (dk. 32) Serdar Aziz (dk 57) İrfan Can Kahveci (dk 75) Enner Valencia (77 – 89)(Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Atakan (Yeni Malatyaspor)