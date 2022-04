Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’e Öykü Ödülü

12. Kaygusuz Abdal Şiir ve Öykü Yarışması’nda dereceye giren yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK öykü ödülü aldı.

Güncel Sanatlar Dergisi’nin Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak düzenlediği 12. Kaygusuz Abdal Şiir ve Öykü Yarışması’nda dereceye giren yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK öykü ödülü aldı.

Baygenç Yayınları sponsorluğunda Güncel Sanat Dergisi’nin her yıl geleneksel olarak Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 12. Kaygusuz Abdal şiir ve öykü yarışmasında dereceye giren yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in “Bir Kedi ve Bir Adam” adlı öyküsü ödül almaya hak kazandı.

Güncel Sanat Dergisi imtiyaz sahibi ve Baygenç Yayınları kurucusu eğitimci-yazar Arslan BAYIR eğitimci yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in öğretmen olarak görev yaptığı Lüleburgaz Lisesi’ne davet edildi. Arslan BAYIR kurucusu olduğu Güncel Sanat Dergisi’nin düzenlediği 12. Kaygusuz Abdal şiir ve öykü yarışmasında Türkiye genelinde dereceye giren eğitimci yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK “Bir Kedi ve Bir Adam” öyküsüyle Kaygusuz Abdal 12. Öykü ve Şiir Yarışması’nda Alanya Kale Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül töreninde “Bir Kedi ve Bir Adam” öyküsüyle Kaygusuz Abdal 12. Öykü ve Şiir Yarışması’nda Alanya Kale Ödülü alan görsel sanatlar öğretmeni, yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in plaket, başarı sertifikası ve hediyesi Güncel Sanat Dergisi imtiyaz sahibi Arslan BAYIR ve Alanya Güncel Sanat Dergisi’nin yazarlarından Mercan CİVAN tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Eğitimci yazar Arslan BAYIR tarafından “Dergilerin Edebiyata Katkısı ve Okuma Alışkanlığı Kazandırma” konulu seminer verildi. İnci YILMAZ ŞİMŞEK yarışmacı olarak katıldığı Güncel Sanat Dergisi tarafından düzenlenen 12. Kaygusuz Abdal Öykü ve Şiir Yarışması’da ödül aldıktan sonra dergide öykü yazarı olarak yazmaya başladığının müjdesini verdi. İnci YILMAZ ŞİMŞEK tarafından kaleme alınan öyküleri okumak ve dergiyi spariş etmek için alanyaguncel@gmail.com adresine elektronik posta atabileceklerini ifade etti.

İnci YILMAZ ŞİMŞEK kitapları

“HÜKÜMSÜZ KİMLİKLER”, “ÖLÜMÜNE AŞK”, “ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI YAZARLIK EL KİTABI” ve “ŞEN YUVA” kitaplarının yazarı olan eğitimci-yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in son kitabı “KAYITSIZ KİMLİKLER”.

Ankara merkezli Gülnar Yayınları’ndan çıkan KAYITSIZ KİMLİKLER isimli mülteci romanı çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. KAYITSIZ KİMLİKLER romanı ile ilgili haberler basında geniş yer aldı.

2021’in Ocak ayında, kâğıt toplama işçisi bir çocuk işçinin hayat mücadelesinin yer aldığı “HÜKÜMSÜZ KİMLİKLER” adlı öykü kitabını, ardından Mart ayında kadına yönelik şiddet, istismar ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kaleme aldığı “ÖLÜMÜNE AŞK” adlı romanını okurların beğenisine sunan İnci YILMAZ ŞİMŞEK, Haziran ayında öğrencilerine yaratıcı yazarlık alanında eğitim vermek isteyen meslektaşlarına yönelik “ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI YAZARLIK EL KİTABI” adlı uygulamalı etkinlik kitabını, Eylül ayında gerçek hayatlardan esinlenen hikayelerin yer aldığı “ŞEN YUVA” adlı öykü kitabını, 2021 Aralık ayında Arap Baharı ve Suriyeli mültecileri anlattığı “KAYITSIZ KİMLİKLER” adlı romanı yayınladı. İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in kitapları çıktığı ilk günlerden itibaren yerel ve ulusal basında büyük ilgi gördü.

İnci YILMAZ ŞİMŞEK’in KAYITSIZ KİMLİKLER romanı Suriye iç savaşı gerçeğini Suriye’de yaşayan her kesim insanın gözünden çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermesi ile ön plana çıktı. Özellikle savaşta göz ardı edilen, tarih kitaplarında yer bulamayan kesim olan; kadın ve çocuk temaları üzerinde duran KAYITSIZ KİMLİKLER romanının editörlüğünü ise Türkiye’nin önde gelen yaratıcı yazarlık eğitmenlerinden Can AKKİRİŞ üstlendi. Yazar, editör, yazar koşu ve yaratıcı yazarlık eğitmeni Can AKKİRİŞ “Kayıtsız Kimlikler” için;

“Yazılanların kurgunun da ötesinde acı gerçeklerden oluştuğunu özellikle söylemeliyim,” ifadesini kullandı.

Basılı de dijital dergilerde öykü çalışmalarını sürdüren, sosyal medyada kısa sürede kendi okur kitlesini oluşturan YILMAZ ŞİMŞEK, okuyuculardan aldığı olumlu dönütler sayesinde yazmaya devam ettiğini belirterek, iki öykü kitabı ve polisiye bir roman taslağının yanında SMA hastalığına dikkat çekmek için başladığı romana devam ettiğini dile getirdi. Kitabını yazarken Lüleburgaz’da görev yapan meslektaşı Zeynep ADAKAN’ın SMA teşhisi konan bebeği İdil Ayşe’den ilham aldığını belirtti. Kitapların 2. Baskıları için kapak tasarımı çalışmalarının İzmir’in tanınan grafik ve fotograf sanatçısı Gönül YILMAZ tarafından tasarlandığının müjdesini verdi.

İnci YILMAZ ŞİMŞEK kimdir?

1983 yılında Siirt’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimi aldı. 2014 yılından beri Urbana, Champaing’de bulunan Illinois Üniversitesi’nin düzenlediği seminerlere katılmakta. Mülteci çocukların eğitimi, mülteci kadınların sorunları, toplumda kadının yeri, kadın ve siyaset, teknolojinin eğitime entegre olması, sanat eğitiminin önemi gibi konularda sunum yaptı. Bu yıl için sunum konusu olarak okuryazarlıkta dijitalleşme hakkında dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen, yaklaşık 40 eğitimciye nisan ayında etkileşimli sunum yaptı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uzaktan Öğretim alanında yüksek lisansını tamamladı. Yaratıcı yazarlık üzerine çevrimiçi eğitimlere katıldı. 2019 yılından beri öğrencilerine yaratıcı yazarlık eğitimi vermekte, çeşitli basılı ve dijital dergilerde süreli öyküler yazmakta, kadın yazar adaylarına yardım amaçlı yazar koçluğu yapmaktadır. 2009 yılından beri Lüleburgaz’da görev yapmakta, evli ve iki çocuk annesidir.

Edebî Eserleri:

1- Hükümsüz Kimlikler, (Öykü) Ocak 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık

2- Ölümüne Aşk, (Roman) Mart 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık

3- Öğretmenler İçin Yaratıcı Yazarlık El Kitabı, (Etkinlik) Haziran 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık

4- Şen Yuva, (Öykü) Eylül 2021, Gülnar Yayınları

5- Bizim için Toplum, Eylül 2021, Sarmaşık Yayınları (24 yazardan 24 öykü, kolektif kitapta lösemi temalı 1 öykü ile yer aldı.)

6- Kayıtsız Kimlikler, (Roman) Aralık 2021, Gülnar Yayınları

7- Unregistered İdentities, (İngilizce-Roman) Mart 2022, KDP Amazon Publishing