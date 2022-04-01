İngilizce Türkçe Tercüme – Okeanos Tercüme

Ülkelerin dili kültürlerin yansıması olarak tanımlanır. Her dilin kendine özgü kelimeleri ve kullanım biçimleri vardır. Buna yerel kullanımlar ve lehçeler de dahil edilir. Bu sayede dil çeşitlenerek zenginleşir. İngilizce dili lehçeleri ve aksan farkları olan bir dildir. Dünya üzerinde en çok konuşan dillerin başında gelir. Ülkeler arası kurulan iletişimin yanı sıra ithalat, ihracat, eğitim, sağlık ya da kültürel etkileşim ile İngilizce tercümehizmetine talep artar. Bu talep tercüme büroları aracıyla karşılanmaktadır.

İngiliz Dili

İngilizce dili lehçe ve aksan farkları göz önüne alınarak Türkçe tercümesi yapılmalıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinin kökleri tarihsel olarak incelendiğinde tercüme yapmak zorlaşabilir. Profesyonel olarak yapılmayan çevirilerde anlam bozukluğu oluşabilir. Resmi ya da özel belge ve evrakların çevirileri yeminli ve noter onaylı tercümanlar aracıyla yapılmalıdır. Bu çeviri hizmetini tercüme bürolarından alabilirsiniz.

İngilizce Türkçe Çeviri Nasıl Yapılır?

İngilizce, farklı bir dil ailesinden geldiği için Türkçe dilinden oldukça farklıdır. İngilizcede var olan yapıların Türkçede tam karşılığı yoktur. Örneğin; Türkçede kullanılan atasözü ve deyimlerin İngilizce tam karşılığı olmayabilir. Bu nedenle çeviri işlemi uzman tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Tercüme hizmeti tercüme büroları tarafından karşılanır.

İngilizce Türkçe Tercüme Büro Hizmetleri

Tercüme bürolarda resmi ya da özel belge ve evrakların çevirileri yeminli ve noter onaylı tercümanlar aracıyla yapılmalıdır. İngilizce Türkçe tercümehizmeti verilirken fazlaca talep gören evraklar aşağıda sıralanmıştır.

Sık kullanılan evraklar şunlardır;

l Pasaport

l Diploma

l Transkript

l Sabıka kaydı

l Nüfus kayıt örneği

l Kimlik

l Ehliyet

l Banka ile ilgili belgeler

l Doğum belgesi

l Ölüm belgeleri

l Şirket evrakları

l Tbbi tercüme belgeleri

l Medikal tercüme belgeleri

l Hukuki tercüme belgeleri

l Web sitesi çevirileri

l Teknik tercüme belgeleri

l Kitap tercüme belgeleri

l Katalog ve dergi çeviri belgeleri gibi çeviriler yapılır.