İNDER: Konut satışlarında olumlu ve iyimser beklentimizi koruyoruz

Yeni yılın ilk ayında gerçekleşen 88.306 adetlik satış, geçen yıl ile aynı istatistik görünümünü ortaya koydu. Ocak 2022 satış miktarı, Ocak 2021’e göre %25,1 artış Aralık 2021’e göre ise yüzde 61 oranında gerileme gösterdi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Dövizdeki stabilite ve kur korumalı mevduat hesaplarındaki hareketlilik, tasarrufların geçici olarak alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini işaret ediyor. Küresel ekonomilerin başına büyük sorun olan enflasyonla mücadele eden hükümetin, KDV ve harç oranlarında yapacağı indirimler bu ivmeyi tersine çevirebilir. Enflasyona paralel olarak faizlerin de geri çekilmesi, Ocak 2021’e göre %69,4 artış gösteren ve toplam satışlar içindeki payı %20,6 olarak gerçekleşen ipotekli satışları yüzde 40 seviyelerine çıkarabilir.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Yabancılara satılan konutların toplam satış içindeki payı giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl yabancı satışların toplam satışlar içindeki oranı ortalama yüzde 3’ler seviyesindeyken, bu oran yüzde 5’e yaklaşıyor. Özellikle Almanya ve İngiltere’den gerçekleşen ve önceki yılın aynı dönemine göre 2 katından fazla artan alımlar dikkat çekiyor. Dolayısıyla geçen yılsonunda söylediğimiz 70 bin hedefi için iyi bir başlangıç oldu.

Tüm bu veriler ışığında konut üreticilerinin daima bardağın dolu tarafına baktığını söylemekte fayda görüyoruz. Bardağın tamamının dolu olması için kamunun atacağı her adıma destek vermeye devam edeceğiz. Ancak olumlu beklentilerimizin gerçekleşmesi için özel bankaların ve konut üretiminin ana girdilerini oluşturan hammadde tedarikçilerinin de fedakarlık yapması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz” dedi.