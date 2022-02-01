Dengin Ceyhan, Rodrigo’nun Concertino Aranjuez’ini yorumluyor!

Dengin Ceyhan son dönemde ismini duyduğumuz genç piyanistlerimizden. Geçtiğimiz günlerde Spotify’da yeni bir albümü çıktı. Genç yaşına rağmen birçok albümü olan Ceyhan, şimdi de Rodrigo’nun en bilinen eseri Concertino Aranjuez’ini yorumluyor.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Sekiz yaşında piyanoya başladım. On bir yaşına gelince Adana’da Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandım. Sonra Hacettepe Konservatuvarı’nı da kazanınca, eğitime orada başladım. Ortaokul, lise ve lisansı orada bitirdim. 2011’de mezun olmuşum, mezuniyetimin ardından yedi sene Hacettepe’de ders verdim. Son senemde de Bilkent ve Dil Tarih’te dersler verdim. O gün bugündür de kendi kayıtlarıma yoğunlaşmış durumdayım. Bugüne dek çıkmış olan üç albümüm ve çıkacak olan da iki albümüm var.

Bir Ankara’lı olarak İstanbul’a taşınma kararını nasıl verdiniz?

Pandeminin ortasında verdim. Mart ayıydı, bir buçuk sene olmuş. Ankara’da çok yoğun bir hayatım vardı ve düşünmeye dair de bir fırsatım yoktu açıkmçası. Konserler, ders verdiğim yerler ve projelerimle soluksuz bir iş temposunun içindeydim. Mart ayının ortalarında ise pandemi etkisi ile evlerimize kapanmamızla birlikte düşünmeye başladım.

Albümlerine nasıl karar verdiniz? Mesela 2019’da Dengin plays Pentagram’ı yayınlıyorsunuz, oldukça özgün bir yorum, öncelik verdiğiniz özgünlük sanki…

Belki ama hepsi için geçerli değil, örneğin Chopin albümüm. Chopin zaten çok sevdiğim bir besteci. Onu çok fazla piyanist çaldı tabi, özellikle Ballade’larını. O yüzden ben özgün bir seçim yaptım diyemem ama daha çok kendi sevdiğim, severek dinlediğim eserlere kendi yorumumu nasıl katarım diye düşündüm diyebilirim. Kendi yorumumu görmek ve onu bırakmak istedim.

Peki nasıl bir yorum kattığınızı düşünüyorsunuz Chopin Nocturne’lerine?

Herkesin kendi görüşü, bakışı farklıdır. Hatta daha felsefik söyleyecek olsam her insanın aldığı nefes, gördüğü şeyler farklıdır. Benim yorumum benim hissettiklerim, ben kendi duyduğum Chopin’i anlatmak istedim.

Chopin’i ayrı sevdiğiniz size takip edenler tarafından biliniyor. Neden Chopin?

Chopin, benim için biraz da çocukluk aşkı. Piyanoya ilk başladığım zaman Moldovyalı bir hocam vardı ve Chopin’in bir valsini çalmıştı bana derste. O vals benim en çok çalmak istediğim eserlerin başında gelmişti. Hatta piyanonun başında kalmama bile sebep olmuştu o dönem o vals diyebilirim. Konservatuvarı kazanınca repertuvarıma daha çok Chopin eseri eklenmeye başlayınca benim için daha da anlamlı hale geldi. Bir de Chopin birçok kişi için özel bir bestecidir ve aslında herkes onu farklı yorumlar. Mesela uzak doğulu yorumcular çok daha farklı yorumluyorlar. Onu daha özgün, kalıpların dışında yorumlayan çok müzisyen oldu.

Başka bir besteciyi daha yorumlamak ister miydiniz?

Evet, Rachmaninoff aklımda bir süredir.

Son albümünüz Concierto de Aranjuez. Rodrigo’nun çok bilinen bir eserini piyanoda yorumluyorsunuz. Geri dönüşleri nasıl oldu?

Ben çok mutluyum bu konuda çünkü beklediğimden daha büyük bir ilgi ile karşılaştım ve bu beni çok mutlu etti. Yurtdışında da dinlenmiş, yaklaşık elli farklı ülkede olması mesela çok güzel bir geri dönüş. Bu çok kıymetli bir eser ve insanlara dokunan birşey bırakabilmiş olmak da benim için çok önemli…

Yakınlarda konserleriniz var mı?

Var. 1 Mart’ta Chopin Ballade ve Nocturne’lerden oluşan bir konserimiz var. Chopin’in 212. doğum yıldönümüne denk getirmek istedim.

Peki bir müzisyen olarak nelerden besleniyorsunuz genel olarak?

Konservatuvar yıllarında çok çalışkan ve parlak bir öğrenci değildim aslında. (Gülüyor.) Ama şimdi otuz yaşıma gelince, İstanbul’a taşınmam ve konser piyansitliğini de seçmemle birlikte biraz daha yalnız, huzurlu ve bolca çalıştığım bir hayata evrildi hayatım. Piyanom, kedim Clara ve tek başına yaşadığım evimde planlarım, yapmak istediklerim ve sorumluluklarımla günler geçiyor diyebilirim. İşimin gerektirdiği hayat da biraz böyle bir hayat, olması gereken bu demek daha doğru olur hatta.

Pandemi sürecinde özellikle Türkiye’de müzik sektörü de çok etkilendi. Konserlerin tekrar canlanması için seyircilere de düşenler var mı? Bu konuda bize birşeyler söylemek ister misin?

Aslında bunu sadece müzik sektörü olarak kısıtlamayalım, tüm sanat dalları etkilendi genel olarak. Ben şöyle bakıyorum, bu da değişimin yaşandığı bir süreç çünkü sanatın üreme şekli, dünyada yaşanılanların bir aynasıdır. Nasıl ki Beethoven’ın Eroica’sı Napolyon’a ithaf iken, sonradan romantic dönemin kapısını açan eser olarak algılanır, ressamların, heykeltraşların, müzisyenlerin bu dönemde yarattığı herşey de bu dönemle ilgili dünyadaki yerini alacaktır. Biraz bekleyip görmek ve sanatı gtakip etmeye devam etmek yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Dengin Ceyhan Albümleri:

Dengin Plays Pentagram (2019)

Dengin Plays Chopin Nocturne (2020)

Concierto de Aranjuez (2022)

Galeri