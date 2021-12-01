Burak Elmas Başkan’a mektup

Yazıma bir teşekkürle başlamak istiyorum. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, NEF Stadyumu’nun Basın Tribünü’ndeki eskiyen koltuklarını yeniledi. Kendisine ve emeği geçenlere buradan spor yazarları olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Gelelim Burak Elmas Başkan’a mektup konusuna. Galatasaray başkanı geçtiğimiz cumartesi basın toplantısı yapmıştı. Kendisi gayet sakin bir üslupla, TFF ve hakemlerle ilgili olan biteni anlattı. Başkandan beklenen masaya yumruğunu vurmasıydı. Hatta kendisini de bunu söyledi ve ekledi: Bu açıklamaların, vurdulu, kırdılı konuşmaların etkisi çok kısa diye. Burak Elmas’ın yanıldığı nokta şu, burası Türkiye, karşınızdaki insana ne kadar iyi niyet, ne kadar saygı duyarsanız tepenize çıkar. Bu durumu ben kendimden biliyorum. Karşımdaki insana ne kadar iyi niyet gösterirsem göstereyim, ne kadar saygı duyarsam duyayım, o insanın bana geri dönüşü hep kötülük ve saygısızlık olmuştur. Sizin durumunuz da tıpkı buna benziyor. Daha önceki Galatasaray başkanlarının yaptığı sert açıklamalar var. Taraftar da sizden bunu bekliyor. Haksız da değiller. Artık masaya yumruğu vurmanın vakti gelmedi mi sayın başkan?

Aynı pozisyon iki farklı karar

Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray – Altay maçının hakemi Cüneyt Çakır’dı. Hakem dediğime de bakmayın, bu sözde hakem Avrupa’da şov yapıp, kendi ülkesinde nedense futbolu katlediyor. Ceza sahasında elle oynanan pozisyonda Galatasaray’a penaltı vermeyip, Berkan’ın pozisyonunda Altay’a penaltı verdi. İki aynı pozisyon ve iki farklı karar. İşte bunlar Türk futbolunun katilleri.

Engin Baytar haklıymış!

Türkiye’de futbolu yönetenler, futbolun önüne geçmeye devam ediyor. Futbolseverin tek keyfi statta maç izlemek. Hakemlerin vermiş olduğu yanlış kararlar yüzünden yakında stada giden taraftar kalmayacak, sayelerinde hepsi sinir hastası oldu. Bu durum zamanla futbolculara da yansıyacak. Engin Baytar gibi hakemin yakasına yapışan futbolcu görürseniz şaşırmayın.

Twitter: @yusufpolat3675

İnstagram: @yusufpolat3675