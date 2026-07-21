Dijital Çağda İnsan İlişkileri ve Değerin Dönüşümü

Sevgili Okurlarım Bu haftaki yazımın konusu Günümüzde Düşüncelerimizi ve de davranışlarımızı şekillendirmeye muktedir olan,

Dijital çağ, insan ilişkilerini kökten değiştirdi. Artık bağlarımız yüz yüze sohbetlerden değil, ekranların ışığında kurulan hızlı temaslardan besleniyor. Bu yeni düzen, davranış biçimlerimizi de dönüştürdü: daha hızlı, daha yüzeysel, daha hesapçı.

Benim temel yaklaşımım basit: Verdiğim değeri alamıyorsam, aldığım değer kadar muamele ediyorum. Çünkü değer, karşılıklı olduğunda anlamlıdır. Tek taraflı bir özveri, dijital çağın hızla tükettiği bir yanılsamadan başka bir şey değildir.

Bugün insanlar, ilişkilerinde samimiyet yerine performans sergiliyor. Bir mesajın cevabı, bir beğeni, bir yorum… Hepsi ölçülebilir, sayılabilir, karşılaştırılabilir hale geldi. Bu ölçülebilirlik, insanı insan yapan derinliği gölgede bırakıyor. Oysa gerçek bağ, rakamlarla değil, içtenlikle kurulur.

Dijital çağda değer, artık görünürlükle eşdeğer sayılıyor. Oysa ben, görünürlükten çok vefaya, doğallığa ve berekete inanıyorum. İlişkilerde değer, karşılıklı emekle, samimiyetle ve içtenlikle büyür. Eğer bu değer bana verilmezse, ben de aldığım kadarını geri veririm. Çünkü insanın kendi onurunu koruması, çağın hızına kapılmaktan daha önemlidir.

Sonuçta, dijital çağın ilişkileri bize şunu öğretiyor: Değer, ancak karşılıklı olduğunda gerçek olur. Ve ben, kendi yolumu bu hakikate göre çiziyorum. Sevgili Okurlarım Sağlıklı Mutlu huzurlu günleriniz olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul