Beykoz – Kavacık – Ümraniye Metro Hattı’na Ortaçeşme Durağı da dâhil edildi

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel Beykoz Metro Projesi’nde önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Gürzel, Ankara’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Beykoz–Kavacık–Ümraniye Metro Hattı’na Ortaçeşme Durağı’nın da dâhil edildiğini açıkladı.

Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile Ankara’da bir araya geldiklerini belirtti.

Bugün Ankara’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Yalçın Eyigün ile Beykoz Metro Projesi’nin son durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Komşularımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda yürüttüğümüz girişimler neticesinde, Beykoz – Kavacık – Ümraniye Metro Hattı’na Ortaçeşme Durağı da dâhil edildi.

Beykoz’umuzun ulaşımını daha konforlu, daha erişilebilir ve daha güçlü hale getirecek bu önemli gelişmenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sürece verdikleri destek ve yakın ilgileri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve AYGM Genel Müdürümüz Sayın Dr. Yalçın Eyigün’e teşekkür ediyorum.

Beykoz’umuz için çalışmaya, takip etmeye ve sonuç almaya devam edeceğiz” dedi.

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