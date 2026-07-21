Eczacıbaşı’nın Peron İstanbul projesi başladı

Eczacıbaşı Holding’in Kartal’daki değerli arazisinde yükselecek olan Peron İstanbul projesi 5 milyar 40 milyon TL yatırım bedeliyle 666 konut ve 23 ticari alan yer alacak.
Eczacıbaşı Holding, Kartal sahilinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan arazisinde yeni bir konut projesi için harekete geçti. MİA Adi Ortaklığı tarafından hayata geçirilecek olan Peron İstanbul projesinin yatırım bedeli 5 milyar 40 milyon 375 bin TL olarak açıklandı.
Mia Ortak Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kılıç, proje hakkında yaptığı açıklama da; Projede toplam 666 konut ve 23 ticari ünite bulunacak. İstanbul İli, Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 12747 Ada 1 Parsel adresinde yükselecek projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu tamamlandı.
Arsa alanı 42 bin 319 metrekare, toplam inşaat alanı ise 181 bin 819 metrekare olan projede 5 blok yer alacak. A, B, C ve D bloklarda konutlar, E blokta ise ticari birimler bulunacak.
Proje kapsamında;
olmak üzere toplam 666 konut ve 23 ticaret birimi inşa edilecek.
Konut tipleri 1+1’den 4+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. Projede 4 adet 1+1, 324 adet 2+1, 263 adet 3+1 ve 75 adet 4+1 daire yer alacak.
Peron İstanbul’da sosyal donatılar oldukça zengin. Projede açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, iki adet kapalı havuz, fitness salonu, çocuk oyun alanı ve duş-soyunma alanları bulunacak.
Projenin inşaat aşamasında 300 kişinin çalışması, tamamlandığında ise ticari alanlarda 230 personelin istihdam edilmesi bekleniyor. Toplamda 2 bin 660 kişinin yaşayacağı modern bir yaşam alanı hedefleniyor.
Proje kapsamında hafriyat çalışmalarına 2026’da başlandı. İnşaat süreci toplam 494 gün sürecek ve Aralık 2027’de tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.
Proje alanı;
Eczacıbaşı Holding, 23 Ocak’ta Betatrans Lojistik ve TYM Group Yapı ortaklığıyla (MİA Adi Ortaklığı) hasılat paylaşımı esasına dayalı sözleşme imzalamıştı.
Betatrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kılıç, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Yaptığımız sözleşme çerçevesinde 12 ay içinde inşaata başlamamız gerekiyor. 157 bin metrekare arsada 400 bin metrekare satılabilir alan planlıyoruz. Metrekare satış hedefimiz 3 bin dolardan az olmamak üzere 1,2 milyar dolar ciro bekliyoruz.”
Eczacıbaşı’nın 157 bin metrekarelik Kartal arazisi, proje kapsamında iki fazda değerlendirilecek:
Daha önce üç dev firma ile anlaşma yapılmıştı
Eczacıbaşı Holding, aynı arazi için 2018 yılında Mesa Mesken, Nurol ve Tahincioğlu ile 3 bin konutluk proje geliştirmek üzere anlaşma yapmıştı. Ancak süreç ilerlemeyince proje iptal edilmiş, 2021 yılında taraflar karşılıklı fesih kararı almıştı.
Holding daha sonra Avrupa Konutları ile de ön görüşmeler yapmış ancak bu iş birliği de gerçekleşmemişti.
Şimdi ise Peron İstanbul projesiyle Eczacıbaşı Holding, Kartal’da yeniden güçlü bir adım atıyor.
Rakamlarla Peron İstanbul