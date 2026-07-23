Tercih zamanı bu hatalara düşmeyin!

Üniversite sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte yüz binlerce aday için geleceğini şekillendirecek kritik tercih dönemi başladı. Eğitim hedeflerine ulaşmak isteyen gençler ÖSYM tarafından yayımlanan dokümanları incelemeye başlarken, süreçte yapılan bazı yöntemsel hatalar kafa karışıklığına ve kaygıya yol açabiliyor.

Adayların bu dönemi çok daha verimli ve sorunsuz atlatabilmesi için uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Belek Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı İlkay Yılmaz, adayların en sık düştüğü hataları ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylarıyla paylaştı.

Kılavuzun tamamını okumak kaygıyı artırıyor

Tercih maratonunda adayların düştüğü en büyük yanılgılardan birinin dokümanın tamamını satır satır okumaya çalışmak olduğunu vurgulayan İlkay Yılmaz, bu durumun zihinsel yorgunluğu artırdığını belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzunun oldukça hacimli bir belge olduğunu ifade eden İlkay Yılmaz, her adayın belgenin tamamını aynı anda incelemesine gerek olmadığını, bunun aksine adaylar üzerinde lüzumsuz bir stres oluşturduğunu aktardı.

Hedefe uygun tablolara odaklanmak gerekiyor

Sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hedefe yönelik bir inceleme yapılması gerektiğini söyleyen İlkay Yılmaz, adayların kendi durumlarına uygun tablolara yönelmesini tavsiye etti. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Ön lisans programlarını hedefleyen adaylar doğrudan yirminci sayfadaki Tablo 3 kısmına bakmalıdır.

Lisans programlarını tercih edecek adaylar yüz kırk altıncı sayfada bulunan Tablo 4 belgesini dikkatle incelemelidir.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik gibi programları tercih edecekler on altıncı sayfadaki Tablo 1B kısmını mutlaka gözden geçirmelidir.

Okul birincileri, otuz dört yaş üstü kadınlar ile şehit ve gazi yakınları dördüncü sayfadaki ilgili maddeyi incelemelidir.

Engelli adaylar altıncı sayfadaki ilgili özel koşul maddesini titizlikle okumalıdır.

Doğru tercih sadece puanla yapılmıyor

Seçim yaparken sadece alınan puana odaklanmanın yetersiz olacağını savunan İlkay Yılmaz, başarı sıralamaları, özel koşullar ve program açıklamalarının kararda belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Doğru tercihin kılavuzu doğru okumaktan geçtiğini belirten İlkay Yılmaz, adayların listelerini son haline getirmeden önce güncel koşulları kontrol etmelerinin ve gerek duyduklarında üniversitelerin sunduğu tercih danışmanlığı hizmetlerinden destek almalarının önemini sözlerine ekledi.