Diş Teli Tedavisi ve Diş Teli Tedavisi Aşamaları

Diş teli tedavisi tıp dilinde ortodonti tedavisi olarak bilinir. Diş teli tedavisi yani ortodonti tedavisi, diş, çene ve çene kemiğinde ki bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Diş teli tedavisi yani ortodonti tedavisi denildiğinde hastanın aklında bir çok soru oluşmaktadır. Biz de aklınızda ki sorulara cevap bulabileceğiniz bu yazısı sizin için derledik. Sağlıklı okumalar dileriz!

Diş Teli Tedavisi Nedir?

Diş teli tedavisi, diş dizilimlerinin çarpık olması, ya da çene kemiğinin ağız sağlığını bozan biçimde olması ya da daha başka sağlık problemlerine neden olabilecek şekilde olması problemlerini düzeltmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Diş teli tedavi sürecinde diş yüzeylerine ya da diş yüzeyleri haricinde kullanılan aparatlarla diş dizilimleri hizaya sokulur ya da çene kemiği olması gereken yere yerleştirilir. Klasik diş teli tedavisinde kare biçiminde diş boyutlarına uygun küçük braketler ve bu braketlere uygun, braketlere takılan, ark denilen teller kullanılır. Bu braket ve tel yardımıyla çarpık olan dişler, zamanla belirli bir düzene girer. Diş teli tedavisi farklı diş ve ağız problemlerine göre farklı aparatlar kullanılabilir.

Diş Teli Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Diş teli tedavisinin süresi dişlerin çarpık olma durumuna ve çene kemiğinin yapısına göre değişiklik gösterebilir. Ortodonti tedavisinin süresini belirleyen diğer bir unsur ise yaş faktörüdür. Yaş ilerledikçe dişlerin ya da çene kemiğinin şekil alması zor olduğundan tedavi süresi uzayabilir. Eğer dişlerde küçük çarpıklıklar varsa, bunun tedavi süresi 5-6 ay olarak belirlenir. Eğer daha büyük sorunlar varsa tedavi süresi 2 yıl, belki de daha uzun bir süre olabilir. Diş teli tedavisinin süresi, diş teli bakımına özen gösterme durumunuza göre değişiklik göstermektedir. Eğer braketleriniz sıkça “kırılır” ya da yerinden çıkarsa tedavi süreniz bu doğrultuda uzayacaktır. Tedavi süresine bağlı olarak diş teli tedavisinde ne sıklıkla doktora gidilmesi gerektiğine dair sorular da olabilir. Bu noktayı açıklamak gerekirse, diş teli tedavisi süresince 4 haftada bir gerekirse daha sık ya da daha uzun süreli doktor kontrolleri yapılabilir. Kontrol planınızı hekiminiz sizin için yapacaktır.

Diş Teli Çıktıktan sonra pekiştirme Tedavisi ne kadar sürer?

Ortodontik tedavi bittikten sonra, braketler çıkarılır ve pekiştirme tedavisi aşaması sürecine geçilir. Bu aşama, yaklaşık 12 ay ila 24 ay arasında sürer. Bazı hastaların diş durumlarına göre ömür boyu pekiştirme tedavisi sürebilir, bu durum size tedavi başında ortodonti uzmanı tarafından belirlenir. Pekiştirme tedavisi sürecinde, apareyler düzgün kullanılmazsa, olumsuz bir takım sonuçlar meydana gelebilir. Bu nedenle pekiştirme tedavisinde kurallara sıkı şekilde uyulmalıdır.

Diş Teli Tedavisinde Kullanılan Aparey Türleri Nelerdir?

Hareketli Retansiyon: Hawley ve Essix Apareyleri

Bu apareyler takılıp çıkarılabilen apareylerdir. Yemek yerken çıkarılıp kutusuna konulabilir, yemekten sonra dişler ve apareyler özenle temizlenir ve tekrar takılır. Gün içerisinde devamlı takılır, sadece yemek yerken çıkarılmalıdır..

Sabit Retansiyon

Ortodontist tarafından tedavinin sonunda, dişlerin iç yüzeyine sabit olarak yapıştırılır. Belirlenen süre boyunca yapışık kalır, ortodontistin uygun gördüğü zamandan çıkarılır.

Retainer Bakımı

Apareylerde de dişlerin üzerinde olduğu gibi plak birikebilir. Her yemekten sonra hem dişlerin hem de apareylerin fırçalaması gerekir. Sıcak su apareylere zarar verirebilir, sıcak su kullanmamak gerekir. Diş fırçası ile apareyin tüm yüzeyleri fırçalanmalıdır. Protez temizleme tabletleri ile apareyleri temizlemek mümkündür.

Diş Teli Tedavisi Fiyatı Nedir?

Diş teli tedavisinin fiyatları, Diş teli tedavisi gördüğümüz kurumlara göre Diş teli tedavisinin fiyatları değişiklik göstermektedir. Yani, Diş teli tedavisi için özel muayenehanede farklı, diş hastanelerinde farklı ücret belirlenmektedir. Diş teli tedavisi, dişlerin ve çene durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu yüzden de, bu gibi durumlara göre Diş teli tedavisinin, fiyat politikaları değişiklik göstermektedir. Daha ayrıntılı tedavi yöntemleri ve bu tedavi yöntemlerinin ücretleri hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için ziyaret edebilir ve size uygun en doğru Diş teli tedavisini tercih edebilir ve ödemenizi bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz.