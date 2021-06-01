Devr-i Alem Fight Kick Boks Organizasyonu Serisi 12 Haziranda İstanbul’da başlıyor

Kick Boks Şöleni Başlıyor !

Devr-i Alem Fight Kick Boks Organizasyonu Serisi 12 Haziranda İstanbul’da başlıyor.

Dünya, Avrupa ve Türkiye derecelerine sahip birbirinden değerli kick boks sporcuları Devr-i Alem Fight Kick Boks Organizasyonu ile ringe çıkıyor. Astajans organizatörlüğünde gerçekleşecek organizasyon, 12 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00 de TV8,5 canlı yayını ile İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezinde gerçekleşecek.



Acun Medya – TV8,5 aracılığı ile 3 saat canlı yayınlanacak gecede spor severler Kick Boks maçlarına doyacak.

Gecede gerekli emniyet, sağlık tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ nın

Kovid – 19 Salgın Hastalık Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde önlemlerin alınacağı bildirildi.

Geceye birbirinden değerli 80 Kick Boks sporcusu, ünlü isimler, antrenörler, hakemler ve seyircilerin katılması bekleniyor. Aynı zamanda organizasyonda 40 müsabaka gerçekleşecek.