Kick Boks Şöleni Başlıyor !
Devr-i Alem Fight Kick Boks Organizasyonu Serisi 12 Haziranda İstanbul’da başlıyor.
Dünya, Avrupa ve Türkiye derecelerine sahip birbirinden değerli kick boks sporcuları Devr-i Alem Fight Kick Boks Organizasyonu ile ringe çıkıyor. Astajans organizatörlüğünde gerçekleşecek organizasyon, 12 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00 de TV8,5 canlı yayını ile İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezinde gerçekleşecek.
Acun Medya – TV8,5 aracılığı ile 3 saat canlı yayınlanacak gecede spor severler Kick Boks maçlarına doyacak.
Gecede gerekli emniyet, sağlık tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ nın
Kovid – 19 Salgın Hastalık Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde önlemlerin alınacağı bildirildi.
Geceye birbirinden değerli 80 Kick Boks sporcusu, ünlü isimler, antrenörler, hakemler ve seyircilerin katılması bekleniyor. Aynı zamanda organizasyonda 40 müsabaka gerçekleşecek.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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