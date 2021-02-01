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Ev Almak Hayal Değil, Faizsiz Ev Sahibi Olun


Tüm insanlar hedef koyar, tabii bazı hedefler zaman içerisinde değişebilir. Ancak bazı hedefler vardır ki hep sabittir, bunlar da bizlerin temel ihtiyaçlarını barındırır. Bunlardan biri de güvenle hissedeceğimiz ve başımızı koyacağımız ev olmalıdır. İlk çağlardan bu günümüze ev ihtiyaçları da şekil değişmiştir, maalesef bir gerçek var ki son zamanlarda ev sahibi olmak bir hayli zor hale geldi. Son yıllarda insanoğlu yerleşik yaşamda barınır hale geldi ve bu da ev sahibi olmayı neredeyse zorunlu hale getirdi. Ancak ev almak hayal değil ve olmamalı da, faizsiz evler sizleri bekliyor.

Ev Almak Zorlaştı mı?

Dünyamız değişiyor ve tabii ki günden güne her şey daha da kıymetleniyor. Bunun nedeni ise artan nüfus ile toplumların ihtiyaçları ve ihtiyaç gereği de insanların bunu fırsat bilip her şeye zam yapmaları, e tabii bu da ev almak isteyenleri de bir hayli zor duruma düşürüyor. Ancak yardımlarına faizsiz finansman şirketleri koşup, hayallerini gerçeğe çevirmek için imkân yaratıyor. Neticesinde her bir birey gerek kendi gerek ise sonraki kuşaklarının rahatını düşünmeli ve buna göre hamle yapmalıdır. E bunun içinde bir yerlerde mülk sahibi olup ev almalıdır.

Faizsiz Finansman Şirketleri Nasıl Yardımcı Olur?

Faizsiz finansman şirketleri diğer kuruluşlara göre ev almak isteyen müşterilerine kolaylık sağlıyor. Bankalar tam tersi şekilde kendilerine gelen müşterilerine hiç acımıyorlar. Bankalar müşteri geldiği zaman ev kredisi çekmek isteyenlere sürekli olarak yüksek faiz çıkartıyor. Üstüne üstlük bir de peşinat isteyip, hatta çoğu zaman da ara ödeme istiyorlar.

Zaten insanlarda bu paralar olsa biraz daha dişlerini sıkıp evi peşin alırlar. Ancak faizsiz finansman şirketleri taksit ödediğiniz gibi değil evi peşin almışsınız gibi sizlere hizmet sunmaktadır. Neticesinde faizsiz olan her şey peşin almış gibi sayılır. Üstelik ön ödeme ve ara ödeme yapmak zorunda kalmadan çok rahat bir şekilde ev alma hayalinizi gerçekleştireceksiniz.  Üstelik kimlik fotokopiniz, aylık maaş bordronuzun fotokopisi ve başvuru formunu doldurmanızla beraber kira öder gibi ev sahibi olacaksınız.

Kaynak: https://www.evhayalim.com/

📆 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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