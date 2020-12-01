MATEMATİK TEMEL ZAYIFLIĞI VE ÇÖZÜMÜ

Matematik temel zayıflığı yada yaygın kullanılan adı ile temel eksikliği bir öğrencinin iyi okullarda okuyamamasının önündeki en büyük engeldir. Temel eksikliği genellikle 3.-4. sınıftan itibaren başlar ve genellikle yıllar boyu daha da derinleşerek öğrencimizin matematik derslerini anlayamaz ve dinleyemez hale gelmesine sebep olur. Öğrencimiz ister devlet okulunda ister özel okulda isterse en özel kurslarda okuyor olsun ilkokuldan kalma eksik bilgileri tamamlamadıkça öğretmeninin anlattığı konuları anlayamaz, anlasa bile işlemleri yapıp soruları çözemez…

Çoğu anne baba bu şekilde temeli zayıf kalmış öğrencileri motive etmeye çalışarak bazende sözlü şiddet uygulayarak ders çalıştırıp onları düzeltme peşindedirler. Hâlbuki durum çok farklıdır. Düşünsenize toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde eksiklikleriniz var ve çarpım tablosunun bazı yerlerini bilmiyorsunuz. Bu halde nasıl masa başına oturup matematik çalışacaksınız? Problem çözme isteğiniz ve sorularla boğuşma, mücadele etme isteğiniz gelir mi? Matematik sorularını yanlış çözdüğünüz halde matematiği çalışmaktan zevk alabilir misiniz? Masa başında keyifle saatlerce çalışıp en güzel okulları kazanabilir misiniz? Tabii ki hayır…

Eğer çocuğunuzda matematik temel eksikliği varsa onu yeterince ders çalışmadığı konusunda suçlamaktan veya çalışması için motive etmeye çalışmaktan vazgeçip bir an önce temel eksikliğini gidermelisiniz. Peki, ama nasıl?

Yaklaşık 20 yıldır yoğun olarak temel zayıflığı yaşayan öğrencilerime matematik temeli kazandırmaya çalıştım. Tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım katkı sağlarım. Matematik temeli zayıf öğrencileri üçe ayırıp inceleyelim…

3.4.5 sınıf öğrencileri temel eksikliği yaşıyorsa bunlara 4 işlem(toplama, çıkarma, çarpma, bölme),işlem önceliği, üslü sayılar,problemler ve kesirler konusu öğretilmelidir. Bunları öğrendiği zaman artık matematik dersini derste öğrenip soru çözebilecek kapasiteye gelecektir.

Lgs hazırlık ve 6.7. sınıf öğrencileri temel eksikliği yaşıyorsa bunlara 4 işlem(toplama, çıkarma, çarpma, bölme),işlem önceliği, üslü sayılar, problemler ve kesirler konusu öğretilmelidir. Bunları öğrendiği zaman artık Lgs ye hazırlanabilecek hale gelecektir.

Tyt – Ayt hazırlık ve 9.10.11. sınıf öğrencileri temel eksikliği yaşıyorsa bunlara temel kavramlar, sayı kümeleri, basamak işlemleri, 4 işlem(toplama, çıkarma, çarpma, bölme),işlem önceliği, üslü sayılar, köklü sayılar, problem çeşitleri, kesirler, doğruda açılar ve üçgende açılar konusu öğretilmelidir. Üniversiteye hazırlık yapabilmek için bu temel konuları detaylarıyla birlikte öğrenmelidir.

Temel eksikliği zayıf olan öğrenci sınavları kaybetmekle kalmaz dersleri zayıf olduğu ve kendini sürekli başarısız hissettiği için özgüven eksikliği de yaşamaya başlar. Bu nedenle hayat başarısı açısından da bir an önce giderilmesi gereken bir problemdir…

Yukarıda sınıf sınıf yazdığım konuları bir liste halinde yazıp öğrencinizin okul veya kurs matematik öğretmeninden ya da rehber öğretmeninden ya da özel matematik dersi aldırıyorsanız özel öğretmeninden bir an önce acilen bu konuları öğretmesini talep etmelisiniz. Bu çocuğunuz için en acil eğitim ihtiyacıdır. Temel matematik bilgilerini tamamlayıp soruları çözebilen, öğretmen konuyu anlatırken öğrenebilen bir öğrenci yavaş yavaş diğer derslerde de ilerleyecek önüne bambaşka ufuklar açılacaktır…

Çocuğunuzun matematiğin detaylarını öğrenip üstün başarılı olması dileklerimle…

Matematik Öğretmeni ve Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com