Barış Ariç, “KOSGEB’e Bir Rehber Lazım”

Türkiye’de getirilmesi planlanan Kobi Rehberliği ve Teknik danışmanlık sistemi ile ilgili konuşan Barış Ariç: “Kosgeb’e Bir Rehber Lazım” dedi.

Geçtiğimiz sene Şubat ayında yayınlanan yönetmelik ile ortaya çıkan Kobi Rehberliği ve teknik danışmanlık sistemi ile devlet Kobileri danışman ve rehberler ile geliştirilmeyi hedefliyor. Bu rehber ve danışmanlar kobilere verecekleri teknik destek ve danışmanlıklarla yol gösterecekler. Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank yönetmeliğin yayınlanması ardından yaptığı açıklamada ilk etapta 200 rehber ve 2 bin 400 Teknik danışmanın görev alacağını söylemişti.

Peki geçen bu süre zarfında getirilmesi planlanan sistem ile ilgili son durum ne, neler oldu. Türkiye’nin ilk akredite edilmiş danışmanlarından olan Barış Ariç bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelinen noktada hala çok belirsizliklerle dolu bir durum olduğunu belirten Barış Ariç; Sebebini

bilmiyoruz çok ağır aksak giden bir süreç var. Kosgeb Başkanı Cevahir Uzkurt beyin Kobi Rehberliği ve Teknik Danışmanlık sistemine çok inandığını biliyoruz. Fakat istişare konularında çok eksik kaldılar. Biz isterdik ki sayın Uzkurt sistemin doğrudan paydaşı olan Akredite Kobi Danışmanlarıyla diyalogta olsun, çalıştaylar,toplantılar yapsın. Türkiye’nin bir çok ilinde belgeli danışmanlar var. Bu insanların hepsi o bölgenin yada ilin dinamiklerini iyi bilen ve analiz eden insanlar. Çok önemli pozisyonlarda bulunmuş, bilgili ve tecrübeli insanlar var bu insanlardan yararlansınlar. Çünkü Kobilerden önce asıl şimdi Kosgeb’e bir Rehber lazım”dedi.

“Aradan 7 Yıl Geçti”

Açıklanan kobi rehberliği sisteminin başlagıçının çok eski olduğu söyleyen Ariç; Bakın Yıl 2013 dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanı ‘Kobi Danışmanlığı uygulaması geliyor’ diye açıklama yapıyor. Getirilecek sistemi anlatıyor. Yıl olmuş 2020, aradan 7 yıl geçmiş hala aynı cümleleri kullanıyoruz, aynı şeyleri konuşuyoruz. 2017 Yılında MYK tarafından Kobi Danışmanlığı Standartları belirlendi ve bu standartlar çerçevesinde danışmanları sınavlara alıp, belgelendirmeye başladılar. Şimdiye kadar 200’ü aşkın insan belgelendirildi. Çok az bir sayı. Sayının az olmasının sebebi hem sınav zor hemde insanların bu sınava girmelerini gerektirecek reel bir gerekçe yok ortada. Çünkü bu belge sahibi insanların ne olacağı konusunda hala net bir çerçeve çizilmedi. Sadece bilinen bazı başlıklar var ve bu başlıkların altı dolu değil.

“Kosgeb Dengeyi Kurmalı”

Ariç oluşturulacak sistem her ne şekilde olacaksa olsun o sistemin iyi ve sıkıntısız yürümesi için tabanda işleyiş pürüzsüz olması gerektiğini söylererek “Getirilmesi planlanan Kobi Rehberliği sistemi ile birlikte Akredite Danışmanlar ile Kosgeb uzmanları daha fazla iletişim içerisinde olacaktır. Kosgeb’e bu noktada çok önemli bir misyon düşüyor. O da Kosgeb uzmanlarıyla rehberler yada danışmanlar arasında iyi bir denge sağlayıp, her iki tarafında sınırlarını çizmelidir. Çünkü her iki tarafında bu sistemi benimsemesi gerekir. Diğer türlü lokal olarak başlayan problemler geneli etkileyecek, çok başarılı olacağını düşündüğümüz bu sistemin başka yerlere evrilmesine neden olacaktır”dedi.

İyi Danışmanlar Sürece Dahil edilmeli

Türkiye’de çok iyi kariyerleri olan danışmanlar var. Türkiye’nin ilk yüz işletmesine danışmanlık veren, onları yönlendiren danışmanlar var. Oluşturduğu özgün hizmetlerle büyük küçük bir çok kobiye hizmet veren çok bilgili danışmanlar var. Bu insanların ikna edilip bu sürece sokulması hem mesleğin çıtasını yükseltecektir hemde itibarını. Kosgeb’in çeşitli etkinliklerle bu tür insanları bir araya toplayıp ikna etmesi gerekir. Bir kobi danışmanı havuzu oluşturuyorsunuz. Burada ne kadar çok bu tür danışmanlardan olursa hem iyi örnekler oluşturmuş olursunuz hemde kaliteyi aynı orada yükseltmiş olursunuz.

“İşletmeler Kosgeb’e de Güvenmiyor”

Ariç, ekonominin kötüye doğru gittiği durumlarda kobilerin yada girişimcilerin dolandırılma vakalarında artış olduğunu söylerek, “Bizim şirketimize hafta da en az 4-5 defa dolandırılmak üzere olan kişi yada kurumlardan arama geliyor. Bir kere Kosgeb’in elma ile armutu ayırması gerekli. Böyle yapmalı ki “dolandırıcı” diye tabir edilen insanlara karşı bilgisine güvendiği, kontrol edebildiği etik ve doğru bir güç oluşturabilsin. Akredite Kobi Danışmanlığının temel doğuş mantığı zaten budur. Diğer türlü siz yeterli enformasyonu yapamazsanız, kobi de bilgi ve kaynağı başka yerlerde arayacaktır. Burada dolandırıcıların ağına takılmaması için hiç bir sebep yok. Genelde de paraya ihtiyacı olan kobiler bu tuzağa düşüyor.

Çünkü yapacağı yatırımı ile ilgili bir sermayeye ihtiyacı var. Arayış içerisinde ama Kosgeb’e ulaşamıyor, uzmana ulaşamıyor. Kobiler bazı önyargılardan dolayı Kosgeb’e güvenmiyor. Zaten Kosgeb’in kobilerdeki algısı “kendi tanıdıklarına veriyorlar o destekleri” şeklinde olduğu için birisi çıkıp “ben Ankaradan kredi yada destek ayarlıyorum” dediğinde bu talep Kobiye mantıklı geliyor. Neden, çünkü kurumun güven endeksi çok düşük. Kosgeb sahaya insin ve kobilerle tamamen bağımsız bir anketleme çalışması yapsın.

Kendi kurumsal kimliği yada çalışan uzmanları ile ilgili çıkacak sonuç hakikaten kendilerini bile şaşırtacak ölçüde olacaktır. Bu sorunun tedavisi de sadece “bütün desteklerimiz aracısız veriliyor demekle olmaz” dedi.