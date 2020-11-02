MEVSİMSEL GRİP KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk katıldığı Tv programı sonrası eşi Esen Ermiş Ertürk merak edilen soruları yanıtladı. Pandemi dolayısıyla tedirgin olan toplumun en çok sorduğu soruların başında gelen “Mevsimsel grip kalp krizine neden olabilir mi?” sorusuyla başladı;

Dr Emre Ertürk,mevsimsel gribin kalp krizine neden olabileceğini söyledi.

“Tanı konulmuş kalp hastalığınız varsa ya da kalp damar hastalığı açısından yüksek riskli iseniz , gripten korunmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü viral solunum yolu enfeksiyonları, özellikle de influenza virüsüne bağlı her yıl yaşadığımız mevsimsel grip, enfeksiyon süresi boyunca kalp krizi ve inme geçirme riskinizi yaklaşık 6 kat artırmaktadır. Öyle ki tüm dünyada kalp krizlerinin yaklaşık yüzde biri grip geçirmekte olan insanlarda meydana gelir.” dedi.

Gribin kalp krizine nasıl neden olduğu sorusuna ise Dr Emre Ertürk “ Grip virüsü vücuda girdiğinde hemen durdurulamadığından tüm vücuda hızla yayılıp sistemik bir enfeksiyon tablosuna neden olur. Bu durum enfeksiyon ile mücadele etmeye çalışan vücudumuzun metabolik ihtiyacını normalin çok üzerine çıkarır ve bu artmış metabolik ihtiyaca yetişmeye çalışan kalbimizin ve damarlarımızın iş yükü de çok artar. Bu süreç esnasında kalbimiz her zamankinden çok daha fazla çalışır, yorulur ve yıpranır. Grip ayrıca kanımızın pıhtılaşmaya olan meyilini de artırabilir. Tüm bu nedenlere bağlı olarak da özellikle kalp damar hastası olduğu bilinen kişiler ile kalp damar hastalığı açısından yüksek riskli olan kişilerde kalp krizinin tetiklenmesine neden olabilir. Hele bir de gribin zatürreye neden olup kanın oksijenlenmesini azalttığı durumlarda bu risk çok artar.” dedi.

Ayrıca Dr Emre Ertürk,”Gribe yakalanmamak için en kıymetli önlemin elbette yakalanmamaya çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

“Bunun için aynen Koronavirüsten korunmak için uygulamakta olduğumuz gibi MASKE+MESAFE+HİJYEN üçlüsü sizi gripten de koruyacak en geçerli tedbirdir. Ayrıca aşı olarak da grip olma ihtimalimizi azaltabiliriz. Ancak şunu da bilmeniz gerekiyor ki bu tip aşıların yüzde yüz koruyuculuğu yoktur, yani aşı olduğunuzda artık o sene bir daha grip olmayacağınız anlamına gelmez sadece grip olma ihtimaliniz azalır o kadar. Yani aşı oldunuz diye maske+mesafe ve hijyen tedbirlerini elden bırakmayın lütfen. Özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği, orta-ileri dereceli kalp kapak hastalıkları gibi kronik kalp rahatsızlıkları olan kişiler ile kalp damar hastalığı açısından insanları yüksek riskli hale getiren 65 yaş üstü olma, şeker hastalığının olması gibi risk faktörleri bulunan kişilere, diğer kronik organ hastalıkları olanlar ile kanser hastalarına her yıl grip aşısı yaptırmalarını öneririm. “dedi

“Eğer bu saydığım gruplara girip girmediğinizden emin değilseniz E-devlete girip, T.C Kimlik numaranızla “grip aşısı olmak için risk grubu”nda olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer risk grubunda değerlendirildiyseniz Sağlık Bakanlığı yönergesine uyarak aşınızı olabilirsiniz.” diyerek şu uyarı da bulundu “ Grip esnasında da mümkün olduğunca bu faydalı yaşam alışkanlıklarına devam etmemiz gerekiyor. Ben şahsi deneyimimde grip enfeksiyonu sırasında kalp krizi geçiren insanların çoğunda tetikleyici nedenin hastanın iştahsızlık ve bulantıya bağlı olarak yemeyi kesmesi, özellikle su içmeyi çok azaltması ve ayrıca kullanmakta olduğu kan sulandırıcı, kalp ve hipertansiyon ilaçlarını almayı bırakması olduğuna çok şahit oldum. Yani grip dahi olsak vücudumuzun enerji ihtiyacının çok yüksek olduğunu düşünerek ilaç niyetine yemek yemeye , bol su içmeye devam etmek ve kullanmakta olduğumuz ilaçları aksi bir durum oluşmadığı ya da bir meslektaşım aksini önermediği müddetçe asla kesmeden kullanmaya devam etmemiz gerekmekte.”

Dr Emre Ertürk

Kardiyolog

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