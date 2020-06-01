Tüketiciler, otobüs bilet ücretlerinde tavan-taban farkı için, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yayınladığı Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlandı.

İlgili tebliğ hakkında Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Merkez Yönetim Kurulu tüketicinin mağdur olmaması için yaptığı değerlendirmede;

“01 Temmuz 2020 Tarihine kadar Karayoluyla yapılan yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücret tarifesinde indirime gidildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 12 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile 14 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan ücret tarifesinden % 25 ila % 30 a varan indirimlere gidilmiştir.

Bu günden itibaren geçerli olacak yeni şehirlerarası otobüs fiyatları daha önce 160 Tl olarak olan Ankara yeni tarife 120 Tl ye çekilmiştir. 100 Tl olan en kısa mesafe ise 70 Tl ye 500 Tl olan en uzun mesafe ise 375 Tl çekilmiştir.

Benzer indirimler yüzde yirmi beşten başlayan indirimler ile KM lerine göre yeniden belirlenmiştir.

Tükoder olarak Otobüs fiyatlarında uygulanan yüksek tarife nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri değerlendirerek, vatandaşlarımızın talebi olan ücretlerin pandemi öncesi fiyatlara çekilmesini, ek maliyetlerin yükü mazotlarda kdv sıfırlanması ve fiyatlarda indirim ile köprü ve oto yollardan ücretsiz geçişler sağlanarak karşılanması gerektiğini, corona virüsü ile mücadelenin ekonomik yükünün tüketiciye yansıtılmaması gerektiğini kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu indirim ile aslında tüketici korunmadı, bilindiği üzere yolcu otobüslerinde ilk tavan taban fiyat uygulaması getirilen tebliğin yayınlandığı 14 Mayıs tarihinde şehirlerarası yolcu taşımacılığında otobüsler %50 kapasite ile yolcu taşıma zorunluluğu vardı. Bu zorunluluk 01/Haziran itibariyle İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile % 50 uygulaması kaldırılarak, tüm yolcuların cam kenarında oturma zorunluluğu getirildi. Böylelikle 2+1 otobüsler üçte iki kapasite kullanmaya başladı, fiyatlar bu nedenle yeniden ayarlandı. Ancak bu fiyatlar yüzde elli uygulaması kaldırıldığında neden uygulanmadı, tüketici 11 gün neden fazla ödeme yaparak yolculuk yapmak zorunda bırakıldı? Her krizin ekonomik yükünü vatandaşlarımız çekmek zorunda mı?

Devlet vergisinden, otobüs şirketleri karından vazgeçmiyor, olan vatandaşlarımıza oluyor. Corona virüsünün ekonomik maliyetlerinin hane geliri düşen tüketiciye yansıtılması uygulanmasından vazgeçilmelidir. Geçiş garantili geçmediğimiz köprü tüneller ve otoyollar ile, hasta garantili gitmediğimiz şehir hastaneleri ne hazineden yapılan ödemeler durdurularak virüs ile yapılan mücadelenin yarattığı ekonomik maliyetler ile vatandaşlarımızın hane gelirini yükseltecek çalışmalarda kullanılarak, Kamu kurum ve kuruluşlarında israftan vazgeçilmelidir. Sermaye de elini taşın altına koymalıdır.

Yaz sezonunun gelmesi nedeniyle otobüs yolculuğunu en yoğun kullandığı bu aylarda 83 Milyon tüketicinin talebi acilen fiyatların pandemi öncesi fiyatlara çekilmesidir.

Yayınlanan bu ücretler 01 Temmuz 2020 Tarihine kadar uygulanacaktır. Bu nedenle tüketiciler bu fiyatların üzerinde bir ücret ödemek zorunda kalırlar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına şikâyet ederek, aradaki farkın tahsili için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.

KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ:

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