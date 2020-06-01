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Ahmet Şimşek Koleji
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Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde klip çektiler


Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Batu Belen ve çekimi yapan kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, mezarlıkta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan klip yoğun tepkiye neden oldu.

📆 11 Haziran 2020 Perşembe 10:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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