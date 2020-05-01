Doğu Perinçek: “Davutoğlu ve Babacan’a milletvekili transferi Atlantik projesidir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı milletvekili transferi yoluyla Meclis’e taşımak istemesi CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın dünkü programında tartışıldı. Programın konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, meselenin yasa dışılığının ötesinde bir Amerikan projesi olmasına dikkat çekti: “Kılıçdaroğlu’nun buradaki amacı barajı geçemeyen partilere yardım etmek değil. Barajı geçemeyen partilerin değil, özellikle Davutoğlu ve Babacan’ın Meclis’e sokulması isteniyor. Bu istek, Atlantik sisteminin Türkiye’ye dayattığı iktidar projesi için yapılıyor. RAND Corporation kısa süre önce bir rapor yayımladı.O raporda açıkça, söz konusu muhalefet partilerin adları da belirtilerek desteklenmesi ve iktidara getirilmesi bekleniyor. RAND Corporation ABD’nin, Pentagon’un yan kuruluşudur.

ABD VE FETÖ’NÜN İKTİDAR PROJESİ

Doğu Perinçek’in RAND raporunu örnek göstermesine itiraz eden Gazeteci Özlem Gürses, raporun FETÖ’cülere yazdırıldığını belirtti. Perinçek de bu durumun isabetli olduğunu, ABD’nin Türkiye için FETÖ’cülere rapor yazdırmasının normal olduğunu vurguladı. Perinçek, “ABD, FETÖ’cülere yazdırıyor, onlar da ne yazıyor? ‘CHP-HDP-İYİ Parti ile Babacan ve Davutoğlu’nu muhalefet olarak bir araya getirerek iktidara taşımamız gerekiyor.’ Demek ki bu proje yalnızca ABD’nin tasarladığı değil, FETÖ’cülerle birlikte hazırladığı ortak bir projedir.” dedi.

Perinçek, ayrıca Kılıçdaroğlu’nun 3 Ocak 2020 tarihinde basına yansıyan “Davutoğlu ve Babacan ile yüzde 99 aynıyız” sözünü hatırlattı: “Türkiye’nin Atlantik’ten kopması ve Avrasya’ya yerleşmesine, S-400 almasına, Üretim Ekonomisini kurmasına direnmede birlikteler. Özellikle HDP’yle işbirliği konusunda aynı fikirdeler. Ancak biz bile partimizin içinde yüzde 99 benzemiyoruz. Bu derece aşırı benzerlik, bu partilere dışarıdan, Atlantik’ten giydirilen benzerliktir.”

BARAJIN KALDIRILMASI VE ÖDÜNÇ VEKİL

Doğu Perinçek, seçim barajının kaldırılması ve siyasi partilere ödünç milletvekillerinin engellenmesi konusundaki görüşlerini de paylaştı: “Seçim barajı bir dayatmadır ve kaldırılmalıdır. Türkiye’nin önünde büyük kararlar alması için de insanların gönlündeki partiye oy vermesi gerekiyor. Ödünç milletvekili meselesine gelince. Batı’daki rejime 1960’lardan beri siyasi partiler demokrasisi deniyor. Siyasi partiler demokrasisinde oylar kişilere verilmiyor, siyasi partilere veriliyor. Bu nedenle partilere verilen oyları çalıp başka bir partiye taşıması siyasi partiler demokrasisinin ruhuna aykırıdır.”