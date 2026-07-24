Evcil Hayvan Bakımında Düzenli Kontrolün Önemi

Evcil hayvanlar, tıpkı insanlar gibi düzenli sağlık kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Ancak birçok hayvan sahibi, dostları belirgin bir rahatsızlık göstermediği sürece veteriner ziyaretini erteleyebiliyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın erken teşhis şansını azalttığını ve tedavi sürecini zorlaştırdığını belirtiyor.

Kedi ve köpeklerin ağrılarını gizleme eğiliminde olduğunu hatırlatan hekimler, yıllık rutin kontrollerin birçok hastalığı henüz belirti vermeden yakalayabildiğini vurguluyor. Diş taşı, böbrek ve kalp rahatsızlıkları, göz problemleri ve kilo değişimleri, bu kontrollerde erkenden tespit edilebiliyor. Özellikle sinsi ilerleyen böbrek ve kalp hastalıklarında erken teşhis, yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

İstanbul Göktürk bölgesinde hizmet veren Vettown Veteriner Kliniği de koruyucu hekimliği ön planda tutan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Aşı takibinden laboratuvar tahlillerine, göz muayenesinden diş sağlığına kadar geniş bir hizmet sunan göktürk veteriner kliniği, evcil hayvan sahiplerine düzenli kontrolleri aksatmamalarını öneriyor.

Rutin bir kontrolde nelerin değerlendirildiği de merak konusu. Uzmanlar, kapsamlı bir sağlık kontrolünün genel muayene, kilo takibi, diş ve ağız sağlığı, göz ve kulak kontrolü ile gerektiğinde kan tahlillerini içerdiğini belirtiyor. Bu değerlendirme, hayvanın yaşına ve yaşam tarzına göre şekilleniyor.

Diş ve ağız sağlığı, sıklıkla göz ardı edilen ancak genel sağlığı doğrudan etkileyen bir konu. Diş taşı ve diş eti hastalıkları, zamanla ağrıya, iştahsızlığa ve hatta iç organları etkileyen enfeksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, düzenli ağız bakımının ve gerektiğinde profesyonel diş temizliğinin önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, yılda en az bir kez yapılan kapsamlı bir sağlık kontrolü, hem tedavi maliyetlerini düşürüyor hem de evcil hayvanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Yaşlı hayvanlarda ise bu kontrollerin sıklığının artırılması öneriliyor.

Erken fark edilen bir sorunun, hem hayvan hem de sahibi için çok daha kolay yönetilebildiğini belirten hekimler, koruyucu hekimliğin tedaviden her zaman daha kolay ve güvenli olduğunun altını çiziyor. Bilinçli bir sahiplenmenin temelinde, düzenli takip ve doğru bilgilendirmenin yattığı vurgulanıyor.