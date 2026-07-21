Aldatılan Tüketici marketi 10 lira için icraya verdi!

Ülkemizde tüketicinin yaşadığı sorunlara baktığımızda Fiyat Etiketi konusu önemli bir yer tutmaktadır. Tüketicinin bilinci gelişip, dikkati arttıkça her geçen gün yeni hikayeler ortaya çıkıyor.

TÜBİDER’den konu hakkında yapılan açıklamaya göre;

İşte o hikayelerden bir tanesi, umarız örnek olur herkese;

Alışveriş yaptığı marketden bir tabak mantar satın almak isteyen tüketici, raf fiyatının 69,50 TL’den 59,50 TL na indirildiğini görerek satın alır.

Kasaya geldiğinde aldığı diğer ürünlerle birlikte ödemeyi yapar ve marketten çıkmadan fişi incelediğinde 69,50 TL tahsilat yapıldığını görür ve hemen itirazda bulunarak fazladan alınan tutarın iadesini ister. Kasa görevlisinden ret yanıtını alınca rafta bulunan indirimli etiketin resmini çeker, ardından aldığı kasa fişi, çektiği fotoğrafı, hazırladığı dilekçeye ekinde Kadıköy Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunarak aradaki fark olan 10,00 TL nın başvurduğu tarihten itibaren uygulanacak avans faiziyle birlikte tarafına iadesini talep eder.

Tüketici Hakem Heyeti yaklaşık 2,5 ay gibi kısa bir sürede dosyada yer alan delilleri değerlendirerek tüketicinin talebi doğrultusunda kararını verir.

Tabii hikâye burada bitmez, Kadıköy Tüketici Hakem Heyeti kararını tebliğ alan tüketici kararın uygulanması için firmayı birkaç kez aramasına rağmen ya muhatap bulamaz ya da bıraktığı mesajlara geri dönüş yapılmaz ve firma çözüm için herhangi bir adım atmaz.

Bu durum üzerine tüketici TÜBİDER den hukuki destek alarak ana parası 10,00 TL, faizi 1,60 TL olmak üzere 11,60 TL tutarında icra takibi başvurusu için adliyeye gider, İcra memurları şaşırarak bu işlemin masrafının 752,00 TL olacağını ifade ederek eminimsin derler, tüketici icra masraflarını öder ve 10.07.2026 tarihinde takibini başlatır. İcra başvurusu sonucunda nihayet muhatap bulunur ve 16.07.2026 tarihinde, yaptığı masraflarla birlikte icra yoluyla tahsil edilen 899,25 TL tüketicinin banka hesabına icra müdürlüğü tarafından yatırılır.

Kadıköy Tüketici Hakem Heyeti kararı tüm tüketiciler açısından da örnek bir karar olmuştur. Tüketiciler kendilerinin ve çevrelerinin haklarına dikkatli ve duyarlı oldukça bu sonuçlar artarak devam edecektir.

Tüketici yurttaşları, Evrensel Tüketici Hakları İlkelerinden olan, Ekonomik çıkarlarının Korunması hakkı, Zararlarının Tazmini hakkı ve Bilgilenme hakkı konularında duyarlı olmaya, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.