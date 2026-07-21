Dijital SEO’dan AI SEO Açıklaması: Markalar Sadece Google’a Odaklanmamalı

Arama davranışlarının yapay zeka destekli yanıt sistemlerine doğru genişlemesi, markaların
dijital görünürlük stratejilerini tekrardan değerlendirmesini gerekli kılıyor. Dijital SEO
tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında başarılı olmak isteyen işletmelerin sadece klasik
Google sıralamalarını takip etmek dışında; yapay zeka yanıtlarında kaynak gösterilme, marka
olarak önerilme ve farklı arama platformlarında doğru bilgiler ile temsil edilme konularında
odaklanması gerektiği belirtilmektedir.
Google’ın güncel yaklaşımı da yapay zeka özelliklerinde görünürlük için ayrı ve kısa vadeli
çalışmalar yerine SEO prensiplerinin korunması gerektiğini gösteriyor. Teknik olarak
erişilebilir sayfalar, kullanıcıya gerçek fayda sağlayan özgün içerikler, açık kaynak ve uzman
bilgileri ile güvenilir bir site yapısı hem geleneksel arama sonuçlarında hem de yapay zeka
destekli arama deneyimlerinde önemini sürdürmektedir.
İstanbul SEO Uzmanı İrem Özdemir, markaların artık görünürlüğü yalnızca “Google’da
kaçıncı sıradayız?” sorusuyla değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı. SEO Uzmanı İrem
Özdemir, yeni dönemde marka adının doğru konularla ilişkilendirilmesi, içeriklerin güvenilir
bir kaynak olarak kullanılabilmesi ve kullanıcıların karar aşamasındaki sorularına net
cevaplar verilmesi daha kapsamlı bir performans anlayışını zorunlu hale getirdiğini
belirtmektedir.
AI SEO, Geleneksel SEO’nun Yerini Almıyor
AI SEO, geleneksel arama motoru optimizasyonunu ortadan kaldıran bağımsız bir yöntem
olarak değerlendirilmemeli. Yapay zeka sistemlerinin içerikleri keşfedebilmesi,
anlayabilmesi ve yanıtlarında kullanabilmesi için web sitelerinin taranabilir, indekslenebilir
ve anlamlı bir bilgi mimarisine sahip olması gerekiyor. Bu nedenle teknik SEO, site hızı,
mobil kullanılabilirlik, iç bağlantılar, doğru başlık yapısı ve güncel içerik yönetimi temel
önemini koruyor.
Google Search Central, AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerde yer almak isteyen
sitelerin mevcut SEO uygulamalarını sürdürmesini; yardımcı, güvenilir ve kullanıcı odaklı
içerik üretmesini öneriyor. Bu yaklaşım, AI SEO’nun temel SEO çalışmalarının üzerine inşa
edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Markaların Kaynak Olarak Güven Vermesi Gerekiyor
Yapay zeka sistemleri, kullanıcıya doğrudan yanıt sunarken farklı web kaynaklarındaki
bilgileri karşılaştırabiliyor. Bu ortamda yüzeysel, birbirini tekrar eden ve yalnızca anahtar
kelime yoğunluğuna göre hazırlanmış içeriklerin kalıcı görünürlük sağlaması zorlaşıyor.
Markaların kendi uzmanlık alanlarında deneyime dayalı açıklamalar, özgün değerlendirmeler,
güncel örnekler ve doğrulanabilir bilgiler sunması gerekiyor.
İçeriği hazırlayan kişinin kim olduğu, konu üzerindeki deneyimi, işletmenin iletişim
bilgilerinin erişilebilirliği ve sunulan iddiaların dayanaklarının gösterilmesi güven oluşumunu
destekliyor. Google’ın insanlara fayda sağlamak amacıyla üretilen içeriklere yönelik
rehberinde de uzmanlık, kaynak şeffaflığı, doğruluk ve içerik üretim amacının açık olması
öne çıkıyor.
Yapay Zeka Görünürlüğü Ölçülebilir Hale Geliyor
AI SEO çalışmalarında ölçüm konusu da gelişmeye devam ediyor. Microsoft, Şubat 2026’da
Bing Webmaster Tools içerisinde AI Performance özelliğini genel ön izlemeye açtı. Bu alan;
bir web sitesinin Microsoft Copilot, Bing’in yapay zekâ özetleri ve desteklenen diğer
deneyimlerde kaç kez kaynak olarak gösterildiğine ilişkin veriler sunuyor. Böylece markalar
yalnızca organik tıklamaları değil, yapay zekâ yanıtlarındaki alıntılanma ve kaynak
görünürlüğünü de takip edebiliyor.
Bu gelişme, performans raporlarının gelecekte klasik sıralama ve trafik metriklerinin ötesine
geçeceğini gösteriyor. AI referansları, marka aramaları, doğrudan trafik, dönüşüm kalitesi ve
içeriklerin hangi sorularla ilişkilendirildiği birlikte değerlendirilerek daha anlamlı sonuçlar
elde edilebilir.
Arama Niyeti ve Marka Tutarlılığı Öne Çıkıyor
Yeni arama deneyimlerinde yalnızca tekil anahtar kelimeler yerine kullanıcının asıl ihtiyacını
karşılayan bütünlüklü içerikler daha fazla önem taşıyor. Bir hizmet sayfasının fiyat, süreç,
kapsam, uzmanlık, bölgesel hizmet alanı ve sık sorulan sorular gibi karar verme aşamasındaki
başlıkları açıkça ele alması gerekiyor.
Aynı zamanda marka adı, hizmet tanımları, adres ve iletişim bilgilerinin web sitesi, sosyal
profiller ve güvenilir yayınlarda tutarlı biçimde yer alması dijital varlığın daha net
anlaşılmasını destekliyor. Bu nedenle AI SEO, içerik üretiminin yanında marka bütünlüğü ve
bilgi doğruluğu yönetimini de kapsayan sürekli bir çalışma olarak ele alınmalı.
2026’da Markalar Nasıl Bir Yol İzlemeli?
Dijital SEO’nun değerlendirmesine göre markalar öncelikle web sitelerindeki teknik
problemleri gidermeli, hizmet ve uzmanlık alanlarını açık biçimde tanımlamalı ve
kullanıcıların gerçek sorularını yanıtlayan içerik kümeleri oluşturmalı. İçeriklerde kısa ve
doğrudan cevaplara, açıklayıcı alt başlıklara, özgün uzman görüşlerine ve gerektiğinde
güvenilir kaynaklara yer verilmeli.
Yapılandırılmış veriler de sayfadaki kişi, kurum, hizmet, makale ve diğer varlıkların arama
motorları tarafından daha doğru anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ancak işaretlemelerin
sayfada görünen içerikle uyumlu olması ve yanıltıcı bilgi içermemesi gerekiyor. Google,
yapılandırılmış verilerin bir görünüm veya sıralama garantisi olmadığını açıkça belirtiyor.
SEO’nun Yeni Hedefi: Güvenilir Dijital Kaynak Olmak
2026’da güçlü dijital görünürlük, tek bir anahtar kelimede üst sıraya çıkmaktan daha geniş bir
hedefe dönüşüyor. Markaların Google sonuçlarında bulunmasının yanı sıra yapay zekâ
sistemleri tarafından anlaşılması, güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi ve doğru
kullanıcı sorularıyla ilişkilendirilmesi gerekiyor.
Dijital SEO, işletmelerin arama motoru optimizasyonu ile AI SEO çalışmalarını birbirinden
ayırmak yerine ortak bir strateji içinde yürütmesini öneriyor. Teknik yeterlilik, kullanıcı
odaklı içerik, uzmanlık sinyalleri ve tutarlı marka bilgileri birlikte yönetildiğinde markalar
değişen arama ekosistemine daha sağlam biçimde uyum sağlayabilir.