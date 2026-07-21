Dijital SEO’dan AI SEO Açıklaması: Markalar Sadece Google’a Odaklanmamalı

Arama davranışlarının yapay zeka destekli yanıt sistemlerine doğru genişlemesi, markaların

dijital görünürlük stratejilerini tekrardan değerlendirmesini gerekli kılıyor. Dijital SEO

tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında başarılı olmak isteyen işletmelerin sadece klasik

Google sıralamalarını takip etmek dışında; yapay zeka yanıtlarında kaynak gösterilme, marka

olarak önerilme ve farklı arama platformlarında doğru bilgiler ile temsil edilme konularında

odaklanması gerektiği belirtilmektedir.



Google’ın güncel yaklaşımı da yapay zeka özelliklerinde görünürlük için ayrı ve kısa vadeli

çalışmalar yerine SEO prensiplerinin korunması gerektiğini gösteriyor. Teknik olarak

erişilebilir sayfalar, kullanıcıya gerçek fayda sağlayan özgün içerikler, açık kaynak ve uzman

bilgileri ile güvenilir bir site yapısı hem geleneksel arama sonuçlarında hem de yapay zeka

destekli arama deneyimlerinde önemini sürdürmektedir.



İstanbul SEO Uzmanı İrem Özdemir, markaların artık görünürlüğü yalnızca “Google’da

kaçıncı sıradayız?” sorusuyla değerlendirmemesi gerektiğini vurguladı. SEO Uzmanı İrem

Özdemir, yeni dönemde marka adının doğru konularla ilişkilendirilmesi, içeriklerin güvenilir

bir kaynak olarak kullanılabilmesi ve kullanıcıların karar aşamasındaki sorularına net

cevaplar verilmesi daha kapsamlı bir performans anlayışını zorunlu hale getirdiğini

belirtmektedir.

AI SEO, Geleneksel SEO’nun Yerini Almıyor

AI SEO, geleneksel arama motoru optimizasyonunu ortadan kaldıran bağımsız bir yöntem

olarak değerlendirilmemeli. Yapay zeka sistemlerinin içerikleri keşfedebilmesi,

anlayabilmesi ve yanıtlarında kullanabilmesi için web sitelerinin taranabilir, indekslenebilir

ve anlamlı bir bilgi mimarisine sahip olması gerekiyor. Bu nedenle teknik SEO, site hızı,

mobil kullanılabilirlik, iç bağlantılar, doğru başlık yapısı ve güncel içerik yönetimi temel

önemini koruyor.

Google Search Central, AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerde yer almak isteyen

sitelerin mevcut SEO uygulamalarını sürdürmesini; yardımcı, güvenilir ve kullanıcı odaklı

içerik üretmesini öneriyor. Bu yaklaşım, AI SEO’nun temel SEO çalışmalarının üzerine inşa

edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Markaların Kaynak Olarak Güven Vermesi Gerekiyor

Yapay zeka sistemleri, kullanıcıya doğrudan yanıt sunarken farklı web kaynaklarındaki

bilgileri karşılaştırabiliyor. Bu ortamda yüzeysel, birbirini tekrar eden ve yalnızca anahtar

kelime yoğunluğuna göre hazırlanmış içeriklerin kalıcı görünürlük sağlaması zorlaşıyor.

Markaların kendi uzmanlık alanlarında deneyime dayalı açıklamalar, özgün değerlendirmeler,

güncel örnekler ve doğrulanabilir bilgiler sunması gerekiyor.

İçeriği hazırlayan kişinin kim olduğu, konu üzerindeki deneyimi, işletmenin iletişim

bilgilerinin erişilebilirliği ve sunulan iddiaların dayanaklarının gösterilmesi güven oluşumunu

destekliyor. Google’ın insanlara fayda sağlamak amacıyla üretilen içeriklere yönelik

rehberinde de uzmanlık, kaynak şeffaflığı, doğruluk ve içerik üretim amacının açık olması

öne çıkıyor.

Yapay Zeka Görünürlüğü Ölçülebilir Hale Geliyor

AI SEO çalışmalarında ölçüm konusu da gelişmeye devam ediyor. Microsoft, Şubat 2026’da

Bing Webmaster Tools içerisinde AI Performance özelliğini genel ön izlemeye açtı. Bu alan;

bir web sitesinin Microsoft Copilot, Bing’in yapay zekâ özetleri ve desteklenen diğer

deneyimlerde kaç kez kaynak olarak gösterildiğine ilişkin veriler sunuyor. Böylece markalar

yalnızca organik tıklamaları değil, yapay zekâ yanıtlarındaki alıntılanma ve kaynak

görünürlüğünü de takip edebiliyor.

Bu gelişme, performans raporlarının gelecekte klasik sıralama ve trafik metriklerinin ötesine

geçeceğini gösteriyor. AI referansları, marka aramaları, doğrudan trafik, dönüşüm kalitesi ve

içeriklerin hangi sorularla ilişkilendirildiği birlikte değerlendirilerek daha anlamlı sonuçlar

elde edilebilir.

Arama Niyeti ve Marka Tutarlılığı Öne Çıkıyor

Yeni arama deneyimlerinde yalnızca tekil anahtar kelimeler yerine kullanıcının asıl ihtiyacını

karşılayan bütünlüklü içerikler daha fazla önem taşıyor. Bir hizmet sayfasının fiyat, süreç,

kapsam, uzmanlık, bölgesel hizmet alanı ve sık sorulan sorular gibi karar verme aşamasındaki

başlıkları açıkça ele alması gerekiyor.

Aynı zamanda marka adı, hizmet tanımları, adres ve iletişim bilgilerinin web sitesi, sosyal

profiller ve güvenilir yayınlarda tutarlı biçimde yer alması dijital varlığın daha net

anlaşılmasını destekliyor. Bu nedenle AI SEO, içerik üretiminin yanında marka bütünlüğü ve

bilgi doğruluğu yönetimini de kapsayan sürekli bir çalışma olarak ele alınmalı.

2026’da Markalar Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Dijital SEO’nun değerlendirmesine göre markalar öncelikle web sitelerindeki teknik

problemleri gidermeli, hizmet ve uzmanlık alanlarını açık biçimde tanımlamalı ve

kullanıcıların gerçek sorularını yanıtlayan içerik kümeleri oluşturmalı. İçeriklerde kısa ve

doğrudan cevaplara, açıklayıcı alt başlıklara, özgün uzman görüşlerine ve gerektiğinde

güvenilir kaynaklara yer verilmeli.

Yapılandırılmış veriler de sayfadaki kişi, kurum, hizmet, makale ve diğer varlıkların arama

motorları tarafından daha doğru anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ancak işaretlemelerin

sayfada görünen içerikle uyumlu olması ve yanıltıcı bilgi içermemesi gerekiyor. Google,

yapılandırılmış verilerin bir görünüm veya sıralama garantisi olmadığını açıkça belirtiyor.

SEO’nun Yeni Hedefi: Güvenilir Dijital Kaynak Olmak

2026’da güçlü dijital görünürlük, tek bir anahtar kelimede üst sıraya çıkmaktan daha geniş bir

hedefe dönüşüyor. Markaların Google sonuçlarında bulunmasının yanı sıra yapay zekâ

sistemleri tarafından anlaşılması, güvenilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi ve doğru

kullanıcı sorularıyla ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Dijital SEO, işletmelerin arama motoru optimizasyonu ile AI SEO çalışmalarını birbirinden

ayırmak yerine ortak bir strateji içinde yürütmesini öneriyor. Teknik yeterlilik, kullanıcı

odaklı içerik, uzmanlık sinyalleri ve tutarlı marka bilgileri birlikte yönetildiğinde markalar

değişen arama ekosistemine daha sağlam biçimde uyum sağlayabilir.

Galeri