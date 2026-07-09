Meyra’nın Beklenen Teklisi “Sen Sana İyi Bak” Yayında!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Meyra, uzun süredir merakla beklenen yepyeni teklisi “Sen Sana İyi Bak” ile müzik dünyasına bomba gibi bir dönüş yapıyor.



Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan, güçlü pop altyapısı ve yüksek enerjisiyle bu yazın en iddialı şarkılarından biri olan çalışma, arkasındaki dev kadroyla da dikkat çekiyor.

Pop müziğin yıldızlarını buluşturan projede, şarkının söz ve müziği hit fabrikası Murat Güneş’in imzasını taşırken, aranjör koltuğunda ise başarılı prodüktörlerden Erdem Kınay oturuyor. İlk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan dinamik altyapısıyla “Sen Sana İyi Bak”, pop tarzı ve yaydığı yüksek ritmi ile bu yazın enerjisini belirlemeye kararlı.

Şarkının hikayesi, aşkın hem can yakan hem de vazgeçilemeyen o tutkulu ve teslimiyetçi tarafını anlatıyor. Temposu ile dikkat çeken “Sen Sana İyi Bak”, estetik görsel diliyle öne çıkan klibiyle şarkının etkisini bir adım öteye taşıyor. Meyra, albüm kapak fotoğraflarında geleneği bozmayarak bir kez daha Oğuzhan Sarı ile çalışırken, şarkının video klibi ise yapay zeka teknolojisiyle tasarlandı. Klibin yönetmenliğini ise yine Meyra’nın kardeşi Betül Sarı üstlendi.

Meyra, “Bu şarkının kalbimde çok başka bir yere dokunduğunu ve yaza çok yakışacağını düşünüyorum.” sözleriyle “Sen Sana İyi Bak”a olan özel bağını dile getiriyor.

Meyra’nın merakla beklenen yeni teklisi “Sen Sana İyi Bak”, 10 Temmuz’dan itibaren klibiyle birlikte tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşuyor.

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