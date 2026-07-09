İDO, Kuzey Ege’deki Uluslararası Sefer Ağına Yeni Bir Hat Ekliyor: İDO, Akçay – Midilli Seferleri 17 Temmuz’da Başlıyor

Ege’de başlattığı uluslararası deniz ulaşımı ağını genişletmeye devam eden İDO, 17 Temmuz itibarıyla Balıkesir Akçay ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında düzenli seferlere başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Akçay Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yeni hat, bölge turizmine, yerel ekonomiye ve iki yaka arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Biletler satışa açılırken, seferlerin yaz sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.

Türkiye’nin deniz ulaşımındaki öncü markalarından İDO, Ege’deki uluslararası sefer ağını yeni destinasyonlarla büyütmeyi sürdürüyor. 2024 yılında uluslararası hatlarıyla önemli bir başarı yakalayan İDO, şimdi de Balıkesir’in önemli turizm merkezlerinden Akçay ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında yeni bir deniz ulaşım hattını hizmete sunuyor.

17 Temmuz’da başlayacak Akçay–Midilli seferleri için biletler satışa açıldı. Yaklaşık 90 dakika sürecek yolculuklarla iki nokta arasında hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Yeni hat, yaz sezonu boyunca karşılıklı olarak Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek. 27 Eylül’de sezonu kapatacak olan hattın Akçay’dan kalkışı saat 07.30’da, Midilli’den kalkışı ise 17.00’de olacak. Sefer günleri ve saatlerine ilişkin en güncel bilgiler İDO’nun resmi satış kanallarından takip edilebilir.

Yeni hat, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Akçay Belediyesi ile kurulan iş birliği sayesinde hayata geçirilirken, bölgenin turizm potansiyelini desteklemesi, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve iki ülke arasında karşılıklı ziyaretleri artırması hedefleniyor.

GELEN YOĞUN İSTEK ÜZERİNE AKÇAY MİDİLLİ HATTI DEVREYE ALINDI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, şunları söyledi: “Uluslararası seferlerimiz, yolcularımızdan gördüğü yoğun ilgiyle her geçen yıl daha da güçleniyor. Bu ilgi doğrultusunda Ege’deki ulaşım ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Akçay Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz değerli iş birliği sayesinde Akçay–Midilli hattını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Dr. Orhan, yeni hattın yalnızca ulaşımı kolaylaştıran bir yatırım olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Akçay–Midilli hattı, Kuzey Ege’nin turizm hareketliliğine ivme kazandıracak, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve iki yaka arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirecek önemli bir adım. İDO olarak deniz ulaşımını yalnızca bir ulaşım hizmeti değil; şehirleri, kültürleri ve insanları birbirine bağlayan güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni rotalar ve iş birlikleriyle uluslararası sefer ağımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Yaz sezonunda hizmet verecek Akçay–Midilli hattının hem Türkiye’den Midilli’ye seyahat etmek isteyen misafirlerden hem de adadan Balıkesir ve çevresini ziyaret edecek turistlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor. İDO, yeni hattıyla Kuzey Ege’deki turizm hareketliliğine katkı sunarken, uluslararası deniz ulaşımındaki büyümesini de kararlılıkla sürdürüyor.