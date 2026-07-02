İstanbul’da ulaşımı rahatlatacak bir projenin şantiyesini incelediler

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin son etabını oluşturan Başakşehir – Nakkaş Otoyolu kesiminde çalışmalar yüzde 80’in üzerine çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte şantiyede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, projenin İstanbul ulaşımı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, tamamlanmasıyla birlikte özellikle Mahmutbey başta olmak üzere kent içi trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

12 İLÇEDE TRAFİĞİ RAHATLATACAK PROJE

Projenin; Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde ulaşımı rahatlatacağını dile getiren Özdemir, yeni bağlantı sayesinde bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale geleceğini kaydetti.

Başakşehir-Nakkaş Otoyolu’nun yalnızca şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayacağını vurgulayan Özdemir, Kayaşehir ile Bahçeşehir’i birbirine bağlayacak güzergâhın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi arasında da güçlü bir ulaşım koridoru oluşturacağını, bunun lojistik faaliyetlere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

ÖZDEMİR: “İSTANBUL BEKLEMEZ”

İstanbul’da ulaştırma yatırımlarının sürdüğünü belirten Özdemir, “İstanbulumuzda Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bakanlıklarımızla birlikte hız kaybetmeden sürdürmeye devam ediyoruz. İstanbul beklemez diyerek İstanbulluyu bekletmeden devam etmektedir. Biz de İstanbullunun hayatından gidenlerin farkındayız. İstanbullunun maalesef kaybettiği yılların üzülerek ifade etmeliyiz ki farkındayız. İstanbul’umuza kazandırılmasında iradesini ortaya koyan, her zaman destekleyen ve “Aşkım” dediği İstanbul’a sevdasıyla hizmet yolculuğunu hız kesmeden sürdüren Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm İstanbullular adına yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.