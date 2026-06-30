Trafik Kazasından Sonra Aracını Kullanamayanların En Çok Gözden Kaçırdığı Hak Gündemde

Trafik kazaları sonrasında araç sahiplerinin ilk odağı çoğu zaman hasarın onarılması, eksper süreci ve sigorta dosyasının tamamlanması oluyor. Oysa birçok olayda asıl ekonomik kayıp, yalnızca kaporta masrafı ya da servis faturasıyla sınırlı kalmıyor. Araç günlerce, bazen haftalarca serviste kaldığında; kişi işine, günlük yaşamına, ticari faaliyetlerine ya da aile düzenine doğrudan etki eden bir kullanım kaybıyla karşı karşıya kalıyor. İşte bu noktada, çoğu zaman ikinci planda bırakılan ama uygulamada son derece önemli olan zarar kalemlerinden biri ortaya çıkıyor.

Kazadan sonra araç sahibi için asıl sorun bazen “aracım ne kadar hasar aldı?” sorusundan çok, “aracımı ne kadar süre kullanamadım ve bu bana neye mal oldu?” sorusuna dönüşüyor. Çünkü onarım süresi boyunca araçtan yararlanamamak, özellikle büyük şehirlerde sadece konfor kaybı anlamına gelmiyor. Ulaşım planlarının bozulması, iş görüşmelerinin aksaması, servis ve taksi giderlerinin artması, ticari araçlarda ise doğrudan gelir kaybı yaşanması gibi birçok sonuç doğurabiliyor. Bu nedenle trafik kazalarından sonra gerçek zarar hesabı yapılırken, yalnızca araçtaki fiziksel hasara odaklanmak çoğu zaman eksik bir değerlendirme yaratıyor.

Araçtan Yoksun Kalmak Neden Ayrı Bir Zarar Olarak Görülüyor?

Bir aracın hasar görmesi ile o araçtan belirli süre yararlanamamak aynı şey değildir. Onarım bedeli, aracın yeniden kullanılabilir hale gelmesi için gereken masrafı ifade eder. Ancak araç sahibi bu süre boyunca otomobilinden fiilen yararlanamamışsa, burada ikinci bir zarar kalemi daha doğar. Çünkü kişi, malvarlığındaki bir eşyayı kullanma imkanını geçici de olsa kaybetmiştir.

Bu durum özellikle günlük hayatını araçla sürdüren kişiler açısından çok daha görünür hale gelir. Sabah işe gidiş, çocukların okula bırakılması, şehir içi ulaşım, müşteri ziyaretleri, teslimat planları ya da ticari çalışma düzeni gibi pek çok başlık araç kullanımına bağlı olabilir. Aracın serviste kaldığı süre uzadıkça, bu kaybın ekonomik etkisi de büyür. Bu yüzden araçtan mahrum kalma hali, uygulamada yalnızca teknik bir detay değil, doğrudan maddi sonuç doğuran bir mesele olarak değerlendirilir.

Her Serviste Kalma Süresi Aynı Sonucu Doğurur mu?

Hayır. Her dosyada aynı ölçüde bir kullanım kaybı doğmaz. Burada önemli olan, aracın gerçekten ne kadar süreyle ve hangi nedenle kullanılamadığıdır. Çok küçük hasarlarda araç hemen onarılıp yeniden trafiğe dönebilir. Bazı olaylarda ise parça bekleme, yoğun servis takvimi ya da hasarın kapsamı nedeniyle araç daha uzun süre devre dışı kalabilir.

Bu nedenle değerlendirme yapılırken yalnızca “araç servise girdi” bilgisi yeterli görülmez. Aracın servise giriş ve çıkış tarihi, hasarın niteliği, onarımın makul süresi ve bu sürenin gerçekten gerekli olup olmadığı dikkatle incelenir. Özellikle gereksiz uzatılan tamir süreçleri ile teknik olarak zorunlu olan bekleme süreleri birbirinden ayrılmalıdır. Çünkü kullanım kaybı hesabında temel yaklaşım, aracın makul onarım süresi boyunca kullanılamamış olmasıdır.

Ticari Araçlarla Hususi Araçlar Arasında Neden Fark Oluşuyor?

Ticari araçlar bakımından kullanım kaybı çok daha somut ve sert hissedilir. Çünkü bu tür araçlar yalnızca ulaşım aracı değil, aynı zamanda doğrudan kazanç üretme aracıdır. Taksi, servis, kurye, dağıtım aracı ya da şirket filosunda aktif çalışan bir aracın serviste kalması, gelir akışının kesilmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle ticari araç dosyalarında kullanım kaybının ekonomik etkisi genellikle daha görünür ve daha güçlü biçimde ortaya çıkar.

Ancak bu, hususi araç sahiplerinin böyle bir zarar yaşamayacağı anlamına gelmez. Günlük hayatın yoğun temposunda araçsız kalmak, özellikle büyük şehirlerde ciddi bir düzen bozulmasına neden olabilir. Toplu taşımaya geçmek, yüksek ulaşım giderleriyle karşılaşmak, planlanan işleri ertelemek veya başka araç arayışına girmek de somut sonuçlardır. Bu nedenle hususi araçlarda da dosyanın koşullarına göre bu zarar ayrıca önem kazanabilir.

Sigorta Sürecinde En Çok Hangi Yanlış Yapılıyor?

Araç sahiplerinin en sık yaptığı hata, dosyayı yalnızca araçtaki fiziksel hasar üzerinden değerlendirmektir. Servis faturası ödendiğinde veya araç onarıldığında bütün zararların kapandığı düşünülür. Oysa kullanım kaybı çoğu zaman bu aşamada hiç gündeme getirilmeden dosya kapanır. Bir başka yaygın hata ise onarım süresinin yeterince belgelenmemesidir. Servis giriş çıkış kayıtları, parça bekleme süreçleri ve aracın fiilen kullanılamadığı günler net şekilde ortaya konulmadığında, zarar görünmez hale gelir.

Buna ek olarak bazı dosyalarda araç değer kaybı ile kullanım kaybı birbirine karıştırılır. Oysa biri aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü, diğeri ise belli süre kullanılamamasından doğan zararı ifade eder. İkisi birbirinden farklı başlıklardır ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Dosyanın sağlıklı kurulabilmesi için bu ayrımın baştan net yapılması gerekir.

Büyük Şehirlerde Bu Başlık Neden Daha Fazla Tartışılıyor?

Yoğun trafik, günlük araç kullanımının zorunlu hale gelmesi ve ulaşım maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle büyük şehirlerde araçtan mahrum kalmak daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle İstanbul gibi ulaşımın zaman ve plan açısından çok hassas olduğu yerlerde, aracın birkaç gün bile kullanılamaması kişinin iş ve özel yaşam düzenini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yalnızca hasar onarımı değil, aracın kullanım dışı kaldığı sürenin yarattığı kayıp da daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Bu tablo, özellikle son yıllarda İstanbul avukat aramalarında görülen artışın da nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü birçok kişi, kazadan sonra yalnızca servisin bitmesini değil, o sürede yaşadığı kullanım kaybının da hukuken nasıl ele alınacağını öğrenmek istiyor. Özellikle yoğun şehir hayatında araçsız kalmanın gerçek maliyeti daha net hissedildiği için, bu başlık giderek daha görünür hale geliyor.

Hukuki Açıdan Neden Daha Fazla Dikkat Gerektiriyor?

Bu alan, uygulamada çoğu zaman gözden kaçtığı için özel dikkat gerektiriyor. Çünkü araç sahibinin gerçek zararı sadece kaporta, boya, parça değişimi veya servis bedeliyle sınırlı değil. Aracın belirli süre kullanılamamış olması da doğrudan maddi sonuç doğuruyor. İşte Araç Mahrumiyet Bedeli Avukatı tam olarak bu noktada önem kazanıyor ve kazadan sonra aracın kullanım dışı kaldığı sürenin ayrı bir zarar başlığı olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Dosyanın doğru kurulabilmesi için onarım süresinin, kullanım ihtiyacının ve ortaya çıkan maddi etkinin birlikte ele alınması gerekiyor. Aksi halde araç sahibi gerçek zararının yalnızca bir kısmını görmüş oluyor. Bu nedenle süreç, sadece bir tamir dosyası gibi değil; ekonomik sonuçları olan kapsamlı bir zarar değerlendirmesi olarak ele alınmalı.

Bu yaklaşım, trafik kazalarından doğan zararların neden bütüncül incelenmesi gerektiğini de açıkça gösteriyor. Nitekim Av. Handan Sayan Özgül, mesleki çalışmalarında özellikle trafik kazaları ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat uyuşmazlıkları, araç değer kaybı talepleri ve işçilik alacakları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetini sürdüren Handan Sayan Özgül, 2014 yılından bu yana bu alanlarda yürüttüğü çalışmalarda hukuki değerlendirmeyi mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda ele almakta; mesleki faaliyetlerini özen, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde sürdürmektedir. Bu da trafik kazası sonrasında görünmeyen zarar kalemlerinin neden daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.