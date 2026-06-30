Sokaklardaki gizli tehlike: güneşte bekletilen plastik şişeli sular sağlığı tehdit ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte su tüketimi artarken, ticari kaygılarla sokaklarda ve market önlerinde güneş altında istiflenen plastik şişeli sular halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal, yerel yönetimleri acil denetime, tüketicileri ise dikkatli olmaya çağırdı.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında çok önemli uyarılarda bulunarak kamu otoritesini ve yerel yönetimleri göreve davet etti.

Plastik Kaplardaki Gizli Tehlike: Kimyasal Sızıntı

Plastik (PET) şişelerin ve damacanaların imalatında kullanılan bazı kimyasal maddelerin, yüksek sıcaklık ve doğrudan UV (güneş) ışınlarına maruz kaldığında çözünerek suya karıştığı (migrasyon) bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

TÜKON Genel Başkanı Aziz Koçal, güneş altında bekleyen sularda başta BPA (Bifosfenol A) ve antimon olmak üzere hormonal sistemi bozan endokrin yıkıcı kimyasalların açığa çıktığını belirtti. Koçal, bu kimyasalların suya geçmesinin uzun vadede;

Bağışıklık sistemi bozukluklarına,

Hormonal düzensizliklere,

Ciddi kronik hastalıklara davetiye çıkardığını vurguladı.

Yasal mevzuata da dikkat çeken Koçal, “Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Malzemeler Yönetmeliği’ne göre, bu ürünlerin doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi yasal bir zorunluluktur” dedi.

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