COP31, Antalya’nın geleceğine yatırım olacak

Antalya Belek Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayla Avcı, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31)’nın, kente yalnızca iklim diplomasisi açısından değil; turizm, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

COP31 Sivil Platformu Çalışma Grupları kapsamında, ANSİAD İklim Değişikliği ve Çevre Çalışma Masası Başkanı Cem Arüv başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan Avcı, Antalya’nın böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının şehrin küresel marka değerini artıracağını ifade etti.

Antalya’nın Uluslararası Görünürlüğü Artacak

Dr. Öğretim Üyesi Ayla Avcı, COP31 kapsamında devlet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda medya mensubunun Antalya’da bir araya geleceğini belirtti. Organizasyonu takip edecek uluslararası basın kuruluşlarının, Antalya’nın tanıtımına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Avcı, bu sayede kentin destinasyon markasının güçleneceğini ve uluslararası bilinirliğinin daha da artacağını söyledi.

Turizm ve Yerel Ekonomi Canlanacak

Konferansın ekonomik açıdan da önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Avcı, organizasyon süresince özellikle konaklama, yeme-içme, ulaşım, etkinlik yönetimi ve perakende sektörlerinde ciddi bir hareketlilik yaşanmasının beklendiğini ifade etti. Otellerde doluluk oranlarının artacağını belirten Avcı, zirve kapsamında yapılacak harcamaların yerel işletmelerin gelirlerini artıracağını, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ve yeni istihdam olanakları oluşturacağını kaydetti.

Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları Hız Kazanacak

COP31’in çevresel sürdürülebilirlik açısından Antalya için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Avcı, konferans boyunca sürdürülebilir turizm, enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre dostu işletmecilik uygulamalarının ön plana çıkacağını söyledi. Bu sürecin, bölgedeki turizm işletmelerinin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamasına katkıda bulunacağını ifade eden Avcı, Antalya’nın çevre dostu turizm anlayışını daha güçlü şekilde benimsemesi açısından zirvenin önemli bir dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

Kongre Turizminde Rekabet Gücü Artacak

Uluslararası organizasyonların şehirlerin marka değerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Avcı, COP31 sayesinde Antalya’nın kongre ve etkinlik turizmi alanındaki rekabet gücünün de yükseleceğini belirtti. Böylesine prestijli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yapılmasının, Antalya’yı gelecekte uluslararası kongreler, fuarlar ve büyük ölçekli toplantılar için tercih edilen destinasyonlardan biri haline getireceğini ifade etti. Böylece Antalya’nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, iş ve kongre turizmiyle de öne çıkacağını söyledi.

Yeşil Yatırımların Önü Açılabilir

COP31’in çevre teknolojileri ve sürdürülebilir yatırımlar açısından da yeni fırsatlar oluşturacağını belirten Avcı, yenilenebilir enerji, akıllı şehir uygulamaları, sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren yatırımcıların Antalya’ya ilgisinin artmasının beklendiğini dile getirdi. Bu yatırımların, bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Avcı, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliklerinin de güçleneceğini söyledi.

Antalya’nın Geleceğine Stratejik Bir Yatırım

Açıklamasının sonunda COP31’in yalnızca kısa vadeli ekonomik katkılar sağlayan bir organizasyon olmadığını vurgulayan Ayla Avcı, zirvenin Antalya’nın uluslararası konumunu güçlendirecek stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti. Avcı, ekonomik canlanma, uluslararası tanınırlığın artması, sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaşması, kongre turizminin gelişmesi ve yeşil yatırımların teşvik edilmesi gibi birçok alanda önemli fırsatlar sunan COP31’in, doğru şekilde değerlendirilmesi halinde Antalya’yı iklim diplomasisinin ve sürdürülebilir turizmin örnek şehirlerinden biri haline getirebileceğini ifade etti.

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